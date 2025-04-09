Королева красоты Гюлер Эрдоган погибла в Турции, убегая от полиции (фото, видео)

27-летняя Гюлер Эрдоган, "Мисс Европа-Косово 2022", погибла в городе Гиресун (Турция), упав с моста на автомагистраль, когда пыталась убежать от полиции.

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О трагедии, которая имела место еще 1 апреля, мировые СМИ, в том числе The Sun, сообщают только неделю спустя.

По информации таблоида, девушка была на отдыхе в своем родном городе, чтобы отпраздновать Рамадан с семьей, а затем поехала на ночной клуб с друзьями. После вечеринки она якобы пыталась уехать домой в нетрезвом виде, но столкнулась с полицией на контрольно-пропускном пункте.

Заподозрив, что модель нетрезвая, стражи порядка провели ей тест, который показал уровень алкоголя в крови модели 1,70 мг/100 мл. В Турции допустимая норма составляет 0,5 мг на 100 мл.

Поняв, что она в беде, Гюлер выбежала из машины и попыталась скрыться в направлении эстакады. Девушка потеряла равновесие и упала с края на шестиполосную автомагистраль внизу. Встречная машина не успела вовремя затормозить, и молодая модель оказалась под ее колесами.

Экстренные службы поспешили к подземному переходу, но констатировали смерть Гюлер на месте происшествия.

Видео с места трагедии

Турецкая полиция начала расследование смерти Гюлер.

Эрдоган была известна как победительница европейского конкурса красоты, а также имела контракты с несколькими крупными брендами в качестве модели. Она также увлекалась дизайном исторических костюмов.

Гюлер увлекалась дизайном исторических костюмов Фото: Güler Erdoğan/Facebook

Ее трагическая смерть шокировала поклонников и коллег по бизнесу.

Все ее посты были удалены из Instagram и заменены одним заявлением от ее семьи.

Фото: Скриншот

"Не верьте ложным новостям и информации о смерти нашей дочери, сестры и друга Гюлер Эрдоган. Наша сестра потеряла жизнь в результате трагического несчастного случая. Как ее семья, мы были рядом с ней во время инцидента", – говорится в публикации.

Ранее Фокус писал, что королева красоты оставила загадочное послание перед смертью.