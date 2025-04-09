Королева краси Гюлер Ердоган загинула в Туреччині, тікаючи від поліції (фото, відео)
27-річна Гюлер Ердоган, "Міс Європа-Косово 2022", загинула в місті Гіресун (Туреччина), впавши з моста на автомагістраль, коли намагалася втекти від поліції.
Про трагедію, яка мала місце ще 1 квітня, світові ЗМІ, зокрема The Sun, повідомляють тільки через тиждень.
За інформацією таблоїда, дівчина була на відпочинку у своєму рідному місті, щоб відсвяткувати Рамадан із сім'єю, а потім поїхала до нічного клубу з друзями. Після вечірки вона нібито намагалася виїхати додому в нетверезому вигляді, але зіткнулася з поліцією на контрольно-пропускному пункті.
Запідозривши, що модель нетвереза, правоохоронці провели їй тест, який показав рівень алкоголю в крові моделі 1,70 мг/100 мл. У Туреччині допустима норма становить 0,5 мг на 100 мл.
Зрозумівши, що вона в біді, Гюлер вибігла з машини і спробувала сховатися в напрямку естакади. Дівчина втратила рівновагу і впала з краю на шестисмугову автомагістраль внизу. Зустрічна машина не встигла вчасно загальмувати, і молода модель опинилася під її колесами.
Екстрені служби поспішили до підземного переходу, але констатували смерть Гюлер на місці події.
Турецька поліція почала розслідування смерті Гюлер.
Ердоган була відома як переможниця європейського конкурсу краси, а також мала контракти з кількома великими брендами як модель. Вона також захоплювалася дизайном історичних костюмів.
Її трагічна смерть шокувала шанувальників і колег по бізнесу.
Усі її пости були видалені з Instagram і замінені однією заявою від її сім'ї.
"Не вірте неправдивим новинам та інформації про смерть нашої доньки, сестри та друга Гюлер Ердоган. Наша сестра втратила життя внаслідок трагічного нещасного випадку. Як її сім'я, ми були поруч із нею під час інциденту", — йдеться в публікації.
Раніше Фокус писав, що королева краси залишила загадкове послання перед смертю.