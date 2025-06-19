"Людоеды": фотографы Либеровы попали в скандал из-за кадров с похорон актера Фелипенко
Украинские фотографы Влад и Константин Либеровы попали в очередной скандал из-за чувствительных фотографий. В соцсетях возмущаются кадрами с похорон актера и военного Юрия Фелипенко, который погиб на фронте.
Прощание с Юрием Фелипенко, который погиб 15 июня, прошло в Киеве. Он служил в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Видео церемонии прощания фотографы показали в Instagram.
Юрию Фелипенко было 32 года, гроб с его телом принесли в зал Театра на Подоле, где он часто выступал.
Пользователи соцсетей обратили внимание на контент и посчитали, что в нем "нет ничего человечного". Некоторые называли фотографов "людоедами и неадекватными".
Накануне церемонии прощания всех представителей СМИ просили держаться корректной дистанции и с уважением относиться к чужому горю.
Отметим, что Либеровы не первый раз попадают в подобные ситуации. Их критиковали за публикацию чувствительных фото с последствиями обстрела Киева войсками РФ 24 апреля. Фотографы показали раненых в обнаженном виде.
Люди говорили, что репортеры нарушают профессиональную этику и зарабатывают деньги на чужих страданиях. Также стало известно, что фотографии раненых из-за обстрелов оккупантов украинцев, которые делали Либеровы, продаются на фотобанках по $500 за снимок.
Напомним, в Святошинском районе Киева в апреле российский фотограф задушил свою сожительницу, которая была моделью. Оба употребляли наркотики и алкоголь.
Фокус ранее писал, что известного украинского фотографа приговорили к 12 годам тюрьмы за изнасилование и развращение несовершеннолетних.