"Это чей-то сын или дочь": украинцы осудили известных фотографов за снимки жертв обстрела Киева

Украинских фотографов Владу и Константина Либеровых и Евгения Малолетку раскритиковали в сети из-за публикации чувствительных фотографий с последствиями обстрела Киева россиянами 24 апреля, на которых были изображены пострадавшие и погибшие обнаженные люди. После возмущения общества супруги Либеровы удалили фото раненой женщины в ночной рубашке.

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Фотографы Влада и Константин Либеровы опубликовали фото последствий российской атаки на столицу Украины в Instagram. Некоторых комментаторов возмутила фотография раненой обнаженной женщины, и они обвинили художников в нарушении профессиональной этики и зарабатывании денег на чужих страданиях.

В комментариях под публикацией с фотографиями фотографа Евгения Малолетки на Facebook украинцы также обвинили фотографа в неуважении к достоинству и приватности раненых людей.

Фото с ранеными пострадавшими от обстрела Киева вызвали возмущение комментаторов Фото: скриншот

На публикацию Евгения Малолетки отреагировала украинский кинорежиссер и писательница Ирина Цилык. Она отметила, что не хотела бы, чтобы ее раненое тело после обстрела кто-то фотографировал, если враг ударит по ее дому.

"Это чей-то сын или дочь. Отец или мать. Коллега с работы. И так далее. Вы бы хотели, чтобы вашего близкого человека, который не мог сказать фотографу "нет" во время съемки, показали всему миру именно в таком виде?" — спросила Ирина Цилык.

Писательница добавила, что фотограф мог "заблюрить" лица пострадавших для сохранения приватности.

Журналист Даниил Мокрик вместо этого высказался за правдивое документирование последствий российских военных преступлений.

"Нет, я не осуждаю тех, кто пишет о "я не хотел бы/не хотела бы". Все они имеют право на собственные представления о своем достоинстве, на свои пожелания относительно отношения к ним после смерти. Мне же безразлично, что будет с моим телом после смерти. Это буду уже не я. Это будут буквально останки. И если эти останки смогут помочь рассказать важную историю — пусть так будет", — написал он.

Чувствительные фото обстрела Киева: реакция фотографов на критику

Супруги Либеровы опубликовали сториз на странице в Instagram, в котором сообщили, что удалили чувствительное фото женщины, однако отметили, что на фотографии не было видно ее лица и его пропустила цензура социальной сети. Художники выразили мнение, что военные преступления России нужно документировать персонализировано, чтобы эти события находили отклик у будущих поколений.

"На этой войне страдают реальные люди. У реальных людей есть тела. И если бы на фото были видны лица — это по крайней мере было бы темой для основательной дискуссии. Документалистика требует от нас жестокой правдивости", — написали фотографы.

Также они опубликовали фотографию, сделанную во время Вьетнамской войны, на которой рядом с военными бежит обнаженный ребенок.

"Когда-то давно это фото остановило войну во Вьетнаме", — подписали фото Либеровы.

Супруги Либеровы выдали фото раненой женщины после волны критики Фото: скриншот Супруги Либеровы сравнили фотографии из Киева с фото детей во время войны во Вьетнаме Фото: скриншот

Евгений Малолетка на момент публикации материала публично не комментировал негативную реакцию части украинцев на сделанные им фотографии.

Обстрел Киева 24 апреля: что известно

Россияне комбинированно атаковали Украину ракетами и ударными дронами в ночь на 24 апреля. Серия взрывов прогремела в частности в Киеве и Харькове. В ГСЧС Украины по состоянию на 17:30 сообщали о 12 погибших и 90 пострадавших людей в Святошинском районе столицы.

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал журналистам, что среди погибших были двое детей из одной семьи. В Facebook Киевского национального университета имени Тараса Шевченко написали, что россияне во время массированной атаки на столицу убили детей врача клиники КНУ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Украины 24 апреля заявлением, что "пасхальное перемирие" завершилось и ВС РФ "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям".