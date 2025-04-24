"Це чийсь син або донька": українці засудили відомих фотографів за знімки жертв обстрілу Києва

Українських фотографів Владу й Костянтина Ліберових та Євгена Малолєтку розкритикували в мережі через публікацію чутливих світлин із наслідками обстрілу Києва росіянами 24 квітня, на яких були зображені постраждалі та загиблі оголені люди. Після обурення суспільства подружжя Ліберових видалило фото пораненої жінки в нічній сорочці.

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Фотографи Влада й Костянтин Ліберови опублікували фото наслідків російської атаки на столицю України в Instagram. Деяких коментаторів обурила світлина пораненої оголеної жінки, й вони звинуватили митців у порушенні професійної етики та зароблянні грошей на чужих стражданнях.

В коментарях під публікацією зі світлинами фотографа Євгена Малолєтки на Facebook українці також звинуватили фотографа в неповазі до гідності та приватності поранених людей.

Фото з пораненими постраждалими від обстрілу Києва викликали обурення коментаторів Фото: скриншот

На публікацію Євгена Малолєтки відреагувала українська кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик. Вона зазначила, що не хотіла б, щоб її поранене тіло після обстрілу хтось фотографував, якщо ворог вдарить по її будинку.

"Це чийсь син або донька. Батько або мати. Колега з роботи. І так далі. Ви б хотіли, щоб вашу близьку людину, яка не могла сказати фотографу "ні" під час зйомки, показали всьому світу саме в такому вигляді?" — запиталася Ірина Цілик.

Письменниця додала, що фотограф міг "заблюрити" обличчя постраждалих для збереження приватності.

Журналіст Данило Мокрик натомість висловився за правдиве документування наслідків російських воєнних злочинів.

"Ні, я не засуджую тих, хто пише про "я не хотів би/не хотіла б". Всі вони мають право на власні уявлення про свою гідність, на свої побажання щодо ставлення до них після смерті. Мені ж байдуже, що буде з моїм тілом після смерті. Це буду вже не я. Це будуть буквально останки. І якщо ці останки зможуть допомогти розповісти важливу історію — нехай так буде", — написав він.

Чутливі фото обстрілу Києва: реакція фотографів на критику

Подружжя Ліберових опублікувало сториз на сторінці в Instagram, у якому повідомили, що видалили чутливе фото жінки, проте зазначили, що на світлині не було видно її обличчя та його пропустила цензура соціальної мережі. Митці висловили думку, що воєнні злочини Росії потрібно документувати персоналізовано, щоб ці події знаходили відклик у майбутніх поколінь.

"На цій війні страждають реальні люди. У реальних людей є тіла. І якби на фото було видно обличчя — це принаймні було б темою для ґрунтовної дискусії. Документалістика вимагає від нас жорстокої правдивості", — написали фотографи.

Також вони опублікували світлину, зроблену під час В'єтнамської війни, на якій поруч із військовими біжить оголена дитина.

"Колись давно це фото зупинило війну у В'єтнамі", — підписали фото Ліберови.

Подружжя Ліберових видадило фото пораненої жінки після хвилі критики Фото: скриншот Подружжя Ліберових порівняло світлини з Києва з фото дітей під час війни у В'єтнамі Фото: скриншот

Євген Малолєтка на момент публікації матеріалу публічно не коментував негативну реакцію частини українців на зроблені ним світлини.

Обстріл Києва 24 квітня: що відомо

Росіяни комбіновано атакували Україну ракетами та ударними дронами в ніч на 24 квітня. Серія вибухів пролунала зокрема у Києві та Харкові. В ДСНС України станом на 17:30 повідомляли про 12 загиблих і 90 постраждалих людей у Святошинському районі столиці.

Очільник МВС України Ігор Клименко розповів журналістам, що серед загиблих були двоє дітей з однієї родини. У Facebook Київського національного університету імені Тараса Шевченка написали, що росіяни під час масованої атаки на столицю вбили дітей лікаря клініки КНУ.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував обстріл України 24 квітня заявою, що "великоднє перемир’я" завершилося та ЗС РФ "продовжують завдавати ударів по військових та навколовійськових цілях".