Будинок фотографів Ліберових постраждав внаслідок обстрілу Києва: "Вибило вікна" (фото)

Внаслідок російського обстрілу Києва постраждав будинок фотографів Костянтина і Влади Ліберових, у якому вибило вікна. У ніч на 14 листопада ворог атакував Україну сотнями повітряних цілей.

Ліберови наголосили в соцмережах, що з ними все добре, але поблизу їхнього будинку впали уламки, спричинивши гучні звуки вибухів.

Зокрема, фотографи опублікували відео, на якому чути сильні звуки вибухів.

"З першим моментом нас. Вибило вікна в будинку", — написали вони, подякувавши за підтримку.

Ліберови вийшли на звʼязок після обстрілу Києва Фото: libkos/Instagram

"Поряд з нашим будинком десь дуже близько впали уламки — це і чутно на першому відео", — написало подружжя.

Костянтин наголосив, що з Владою та їхньою дитиною все добре.

Зазначимо, що Костянтин і Влада Ліберови очікують на народження первістка.

"Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами", — звернулися до прихильників Ліберови влітку.

Атака на Київ 14 листопада

У ніч на 14 листопада Київ атакували 430 дронів, "Кинджали" та "Іскандери" Унаслідок російської атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Подільський, Шевченківський, Голосіївський, Деснянський, Солом'янський і Святошинський райони столиці.

Голова ОВА Тимур Ткаченко написав вдень, що кількість постраждалих зросла до 35, загинуло 6 людей.

