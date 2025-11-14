"Їх нація радіє, коли в нас гинуть цивільні": нардеп Федієнко показав відео атаки на Київ

Народний депутат від Слуги народу Олександр Федієнко опублікував пост в якому показав момент влучання російської ракети, чи дрона в Києві.

"Це не фрагмент Blockbuster про зіркові війни. Це п***и р***я намагається знищити українців", — написав нардеп.

Він наголосив, що росіянам байдуже куди стріляти і їх нація радіє, коли в Україні гинуть звичайні люди.

"Їм байдуже куди стріляти. Будь то бабуля з козою, або старики з песиками, для них всіх! Всіх! Ми ціль. Їх нація радіє від того коли у нас гинуть звичайні цивільні люди. Тому коли я читаю про те що винна їх політична еліта мені стає смішно", - написав Федієнко.

Пост Федієнка

Федієнко наголосив, що "Шахеди" та ракети по Україні запускають звичайні росіяни, а не "політична еліта".

Та за його словами, партнери України не розуміють достеменно, що відбувається в Україні.

Відео дня

Комбінований удар росіян по Україні - 419 цілей було ліквідовано

Тим часом Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 14 листопада росіяни завдали по території України комбінованого удару із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим;

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із Рязанської обл. - рф);

1 протикорабельну ракету "Циркон";

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);

9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Росіяни атакували цивільних Фото: Нацполіція

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

Наслідки обстрілу в Києві Фото: Нацполіція

Нагадаємо, від атак росіян в Києві загинули четверо людей. Фокус писав, які райони Києва постраждали.

А моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни в 15 раз використали своє нове озброєння – ракету "Циркон", яку вони заявляють як "гіперзвукову". Ракету запустили з окупованого Криму по Сумам.