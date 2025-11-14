Росіяни вбили у Києві трьох людей: 26 — отримали поранення, серед них діти та вагітна (фото)

За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість жертв нічної масованої атаки зросла. Підтверджено загибель трьох людей. Тіла не можуть поки дістати з-під уламків.

Від російської атаки постраждали 26 мешканців столиці, серед них — двоє дітей 7 та 10 років, а також вагітна жінка, повідомив очільник столиці.

Кличко наголосив, що дані можуть оновитися. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже в окремих будинках досі неможливо дістати тіла загиблих.

"9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - повідомив Кличко.

Атака росіян на Київ – що відомо про наслідки

Згідно із повідомленням мера Києва, унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю, станом на 02:20 14 листопада, зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах Києва.

Відео дня

У Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто.

У Дніпровському районі пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, виникла пожежа на відкритій території.

У Подільському районі пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля.

У Шевченківському, внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля.

У Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках.

У Солом'янському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку.

У Святошинському, внаслідок падіння уламків, пожежа в приватному будинку.

На всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. Зокрема у Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

Росіяни атакували Київ всю ніч Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Фокус писав про нічну атаку росіян на Київ та інші міста України.

Зокрема моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни в 15 раз використали своє нове озброєння – ракету "Циркон", яку вони заявляють як "гіперзвукову". Ракету запустили з окупованого Криму по Сумам.