Росіяни вбили у Києві трьох людей: 26 — отримали поранення, серед них діти та вагітна (фото)
За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість жертв нічної масованої атаки зросла. Підтверджено загибель трьох людей. Тіла не можуть поки дістати з-під уламків.
Від російської атаки постраждали 26 мешканців столиці, серед них — двоє дітей 7 та 10 років, а також вагітна жінка, повідомив очільник столиці.
Кличко наголосив, що дані можуть оновитися. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже в окремих будинках досі неможливо дістати тіла загиблих.
"9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - повідомив Кличко.
Атака росіян на Київ – що відомо про наслідки
Згідно із повідомленням мера Києва, унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю, станом на 02:20 14 листопада, зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах Києва.
- У Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто.
- У Дніпровському районі пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, виникла пожежа на відкритій території.
- У Подільському районі пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля.
- У Шевченківському, внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі.
- У Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля.
- У Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках.
- У Солом'янському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку.
- У Святошинському, внаслідок падіння уламків, пожежа в приватному будинку.
На всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. Зокрема у Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.
Нагадаємо, Фокус писав про нічну атаку росіян на Київ та інші міста України.
Зокрема моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни в 15 раз використали своє нове озброєння – ракету "Циркон", яку вони заявляють як "гіперзвукову". Ракету запустили з окупованого Криму по Сумам.