Росіяни запустили ракету "Циркон": у Сумах пролунали вибухи, — монітори (фото)

Росіяни запустили по Сумах гіперзвукову ракету "Циркон". Востаннє вони використовували її в серпні і знову для атаки на Суми.

Під час масованої атаки по території України в ніч на 14 листопада росіяни використали практично весь свій арсенал. Міста України атакували дронами, балістичними та крилатими ракетами, а також гіперзвуковою ракетою "Циркон". Варто зазначити, що це дуже дорогий боєприпас. Точна його вартість невідома, оскільки ці дані в РФ засекречені, але військові експерти припускають, що один "Циркон" коштує близько 10 млн доларів, а росіяни по Сумам вдарили двома. Фокус зібрав усе, що відомо.

Моніторингові канали повідомляли про запуск "Циркону" Фото: Скриншот

Зазначається, що це 15-те відоме використання росіянами "Циркону". Попередній раз ЗС РФ використовували "Циркон" 21 серпня і знову для удару по Сумах. Моніторингові канали вранці 14 листопада, близько 07:06 попередили, що з окупованого Криму був запуск ракети, після повідомили, що це був саме "Циркон".

Офіційного підтвердження від Повітряних сил України, або від військової адміністрації Сум поки що немає. Повітряні сили повідомляли тільки про "швидкісну ціль" на Суми повз Охтирку.

Російська ракета "Циркон" — що відомо і скільки коштує

Ракета "Циркон" — це новітня російська зброя. На озброєння у ЗС РФ їх мали прийняти у 2022 році. Відомо, що тестові запуски "Циркону" були в лютому 2022-го з російських фрегатів "Адмірал Горшков" і "Маршал Шапошников". Також для запуску цієї ракети росіяни можуть використовувати й атомну субмарину "Северодвинск". А для наземного пуску — береговий ракетний комплекс "Бастіон". З цього ж комплексу випускають й іншу протикорабельну ракету — "Онікс".

Уламки ракети "Циркон" Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Defense Express раніше повідомляв, що вихід цієї ракети не можна спрогнозувати завчасно, на відміну від тих же "Кинджалів". Якщо вимірювати їхній імовірний запуск із Криму, то до Києва вони долітають за 7-10 хвилин. І фіксуються тільки після запуску.

Розрахувати точну вартість ракети "Циркон" майже неможливо, оскільки всі дані про її проєктування і виробництво засекречені.

За розробку ракети відповідало російське Науково-виробниче об'єднання машинобудування, що входить до складу Корпорації "Тактичні ракети" і розташоване в Реуті Московської області. Роботи над нею почали пізніше 2011 року, а перші випробування відбулися 2015 року. У 2020 році російські чиновники заявили про перші успіхи у випробуваннях, а в жовтні 2021 року було оголошено про успішне випробування ракети під час запуску з підводного човна.

"Ціну за одиницю без урахування витрат на розробку можна порівняти з вартістю експериментальних ракет з аналогічними прямотичними гіперзвуковими двигунами. Зокрема, у профільних американських виданнях існують оцінки ціни випробувальної ракети X-51A Waverider в 11-20 млн доларів за одиницю, при загальній вартості програми в 200 млн доларів, яка складалася з чотирьох пусків", — зазначає Defense Express.

А якщо порівнювати "Циркон" і Х-47 "Кинджал", то приблизна вартість "Кинджала" — приблизно 10 млн доларів, натомість ракета з прямотичним гіперзвуковим двигуном коштуватиме в рази, якщо не на порядок більше.

Запуск "Циркону" з корабля Фото: Defense Express

Водночас, незважаючи на всі витрати, "Циркон" у підсумку не виконує свою головну мету — обхід протиракетної оборони, оскільки, як показав досвід, його можуть вразити новітні протиракетні комплекси.

3М22 "Циркон" — протикорабельна крилата ракета, заявлена як гіперзвукова, здатна маневрувати. Під час розроблення головним призначенням ракети вказували ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Ракету 3М22 "Циркон" ніколи не демонстрували, а відео з випробувань знімали на низькоякісні камери. Тому можна тільки припускати, які в неї параметри:

Дальність стрільби — 600-1000 км

Висота польоту — 30-40 км,

Швидкість польоту — 8-9 Мах (до 2700 м/с)

Маса бойової частини — 300-400 кг,

Довжина — 8-10 м,

Глибина пуску (для субмарин) — 40 м.

Нагадаємо, торік Фокус докладно писав про російську ракету "Циркон" і про те, яку небезпеку вона несе.

А у вересні 2025 року в Міноборони РФ заявили, що фрегат Північного флоту Росії "Адмірал Головко" запустив гіперзвукову ракету "Циркон" по цілі під час спільних із Білоруссю стратегічних навчань "Запад-2025" у Баренцевому морі біля кордонів НАТО.