Росияне запустили ракету "Циркон": в Сумах прозвучали взрывы, — мониторы (фото)

Россияне запустили по Сумам гиперзвуковую ракету "Циркон". В последний раз они использовали ее в августе и снова для атаки на Сумы.

Во время массированной атаки по территории Украины в ночь на 14 ноября россияне использовали практически весь свой арсенал. Города Украины атаковали дронами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также гиперзвуковой ракетой "Циркон". Стоит отметить, что это очень дорогой боеприпас. Точная его стоимость неизвестна, так как эти данные в РФ засекречены, но военные эксперты предполагают, что один "Циркон" стоит около 10 млн долларов, а россияне по Сумам ударили двумя. Фокус собрал все, что известно.

Мониторинговые каналы сообщали о запуске "Циркона" Фото: Скриншот

Отмечается, что это 15-е известное использование россиянами "Циркона". Предыдущий раз ВС РФ использовали "Циркон" 21 августа и снова для удара по Сумам. Мониторинговые каналы утром 14 ноября, около 07:06 предупредили, что из оккупированного Крыма был запуск ракеты, после сообщили, что это был именно "Циркон".

Официального подтверждения от Воздушных сил Украины, или от военной администрации Сум пока нет. Воздушные силы сообщали только о "скоростной цели" на Сумы мимо Ахтырки.

Российская ракета "Циркон" — что известно и сколько стоит

Ракета "Циркон" — это новейшее российское оружие. На вооружение в ВС РФ их должны были принять в 2022 году. Известно, что тестовые запуски "Циркона" были в феврале 2022-го из российских фрегатов "Адмирал Горшков" и "Маршал Шапошников". Также для запуска этой ракеты россияне могут использовать и атомную субмарину "Северодвинск". А для наземного пуска – береговой ракетный комплекс "Бастион". Из этого же комплекса выпускают и другую противокорабельную ракету — "Оникс".

Обломки ракеты "Циркон" Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Defense Express ранее сообщал, что выход этой ракеты нельзя спрогнозировать раньше времени, в отличие от тех же "Кинджалов". Если измерять их вероятный запуск из Крыма, то в Киев они долетают через 7-10 минут. И фиксируются только после запуска.

Рассчитать точную стоимость ракеты "Циркон" почти невозможно, поскольку все данные о ее проектировании и производстве засекречены.

За разработку ракеты отвечало российское Научно-производственное объединение машиностроения, входящее в состав Корпорации "Тактические ракеты" и расположенное в Реуте Московской области. Работы над ней начали позже в 2011 году, а первые испытания прошли в 2015 году. В 2020 году российские чиновники заявили о первых успехах в испытаниях, а в октябре 2021 года было объявлено об успешном испытании ракеты при запуске с подводной лодки.

"Цену за единицу без учета затрат на разработку можно сравнить со стоимостью экспериментальных ракет с аналогичными прямотическими гиперзвуковыми двигателями. В частности, в профильных американских изданиях существуют оценки цены испытательной ракеты X-51A Waverider в 11-20 млн долларов за единицу, при общей стоимости программы в 200 млн долларов, которая состояла из четырех пусков", — отмечает Defense Express.

А если сравнивать "Циркон" и Х-47 "Кинжал", то приблизительная стоимость "Кинжала" — примерно 10 млн долларов, в то же время ракета с прямотическим гиперзвуковым двигателем будет стоить в разы, если не на порядок больше.

Запуск "Циркона" с корабля Фото: Defense Express

В то же время, несмотря на все расходы, "Циркон" в итоге не выполняет свою главную цель – обход противоракетной обороны, поскольку, как показал опыт, может быть поражен новейшими противоракетными комплексами.

3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета, заявленная как гиперзвуковая, способная маневрировать. При разработке главного назначения ракеты указывалось поражение надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Ракета 3М22 "Циркон" никогда не демонстрировалась, а видео с испытаний снимали на низкокачественные камеры. Поэтому можно только предполагать, какие у нее параметры:

Дальность стрельбы – 600-1000 км

Высота полета – 30-40 км,

Скорость полета – 8-9 Мах (до 2700 м/с)

Масса боевой части – 300-400 кг,

Длина – 8-10 м,

Глубина пуска (для субмарин) – 40 м.

Напомним, в прошлом году Фокус подробно писал о российского ракете "Циркон" и о том, какую опасность она несет.

А в сентябре 2025 года в Минобороны РФ заявили, что фрегат Северного флота России "Адмирал Головко" запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" по цели во время совместных с Беларусью стратегических учений "Запад-2025" в Баренцевом море у границ НАТО.