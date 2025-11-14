"Их нация радуется, когда у нас гибнут гражданские": нардеп Федиенко показал видео атаки на Киев

Народный депутат от Слуги народа Александр Федиенко опубликовал пост в котором показал момент попадания российской ракеты, или дрона в Киеве.

"Это не фрагмент Blockbuster о звездных войнах. Это п***и р***я пытается уничтожить украинцев", — написал нардеп.

Он отметил, что россиянам безразлично куда стрелять и их нация радуется, когда в Украине гибнут обычные люди.

"Им безразлично куда стрелять. Будь то бабуля с козой, или старики с собачками, для них всех! Всех! Мы цель. Их нация радуется от того когда у нас гибнут обычные гражданские люди. Поэтому когда я читаю о том, что виновата их политическая элита мне становится смешно", — написал Федиенко.

Пост Федиенко

Федиенко отметил, что "Шахеды" и ракеты по Украине запускают обычные россияне, а не "политическая элита".

Відео дня

Но по его словам, партнеры Украины не понимают точно, что происходит в Украине.

Комбинированный удар россиян по Украине — 419 целей было ликвидировано

Тем временем Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 14 ноября россияне нанесли по территории Украины комбинированный удар с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения — 19 ракет (13 из них — "баллистика") и 430 БпЛА различных типов (около 300 — "шахеды"):

430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым;

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из Рязанской обл. — рф);

1 противокорабельную ракету "Циркон";

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (с ВОТ АР Крым/акватории Черного моря);

9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.); 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.).

Основное направление удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

Россияне атаковали гражданских Фото: Нацполиция

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

Последствия обстрела в Киеве Фото: Нацполиция

Напомним, от атак россиян в Киеве погибли четыре человека. Фокус писал, какие районы Киева пострадали.

А мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне в 15 раз использовали свое новое вооружение — ракету "Циркон", которую они заявляют как "гиперзвуковую". Ракету запустили из оккупированного Крыма по Сумам.