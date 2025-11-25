Удар по логістичному центру в Києві: від ракети РФ загинув дядько фотографа Ліберова

Від російського удару по логістичному центру Novus у Києві 25 листопада загинув дядько відомого фотографа Костянтина Ліберова. Чоловік працював водієм і приїхав вивантажувати товар.

Про трагедію в родині після атаки на Київ Костянтин Ліберов розповів у дописі в Instagram. Він зазначив, що його дядько все життя провів в Одесі та працював водієм, а 25 листопада близько 7:00 привіз товар у столицю, саме туди, куди вдарила ворожа ракета.

"Одним з водіїв, які приїхали вивантажуватись до логістичного центру Novus сьогодні вранці — був мій дядя. Сьогодні я їздив опізнавати його тіло в морг", — написав Костянтин.

За словами фотографа, вони з дядьком були не дуже близькі, проте спілкувалися по кілька разів на рік.

"І от зараз його немає. Його, як і ще пʼятьох ні в чому не винуватих людей, вбила р**ія", — сказав Ліберов.

Удар по логістичному центру Novus: деталі

В ніч на 25 листопада під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ росіяни пошкодили логістичний центр мережі супермаркетів Novus. Від обстрілу загинули щонайменше четверо водіїв, що приїхали вивантажувати товар, і ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Що відомо про фотографів Ліберових

Подружжя одеситів Костянтина і Влади Ліберових на початку свого творчого шляху зосереджувалися на креативних й емоційних "лавсторі", та після початку повномасштабного вторгнення РФ до України зосередились на художній фотодокументалістиці. Їхні світлини з гарячих точок російсько-української війни поширюються в соцмережах і публікуються впливовими медіа, такими як BBC, Welt, Vogue та Forbes.

14 листопада фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що їхній будинок постраждав внаслідок обстрілу Києва. Поруч упали уламки, і в будівлі вибило вікна.

9 липня стало відомом, що фотографи Ліберови вперше стануть батьками. Наприкінці 2025 року у пари має народитися хлопчик.