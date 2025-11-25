Росіяни вдарили по Запоріжжю "Шахедами": поцілили у житлові будинки, є постраждалі (фото, відео)

Увечері 25 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, поціливши у житлові багатоповерхові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях здійнялися пожежі.

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя пошкоджені щонайменше сім житлових багатоповерхівок, палають магазин та підприємство. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За даними влади, ворог поцілив по різних районах міста, атакувавши цивільну інфраструктуру. На момент публікації відомо про щонайменше чотирьох поранених внаслідок обстрілу.

В одному з районів міста, що атакував ворог, палають кілька поверхів багатоповерхівки, розповів Федоров.

Станом на 23:15 годину стало відомо також, що внаслідок атаки у Запоріжжі, окрім багатоповерхівок, постраждали кілька приватних будинків.

Відео дня

"Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств", — повідомили в ОВА.

Іван Федоров назвав удар по Запоріжжю цілеспрямованою атакою на цивільну інфраструктуру.

"Пошкоджені будинки, знищені магазини, розбитий транспорт", — розповів посадовець.

На момент публікації у Запоріжжі триває повітряна тривога через загрозу БпЛА. Кількість постраждалих та інші наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, 25 листопада відомий фотограф Костянтин Ліберов розповів, що від російської ракети у Києві загинув його дядько.

Також 25 листопада харківський міський голова Ігор Терехов журналістам "Суспільного" розповів, що ЗС РФ вдарили по "Харківобленерго": у місті запровадили графік подачі води.