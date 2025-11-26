РФ атакувала Україну "Шахедами": кількість постраждалих зросла, що відомо про наслідки

В ніч на 26 листопада ЗС РФ обстрілювали Україну ракетами та ударними безпілотниками. В Запоріжжі було поранено щонайменше 19 людей, також під атакою перебували Харківщина та Одещина.

Про збільшення кількості поранених внаслідок обстрілу України 26 листопада повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров станом на 7:00. За його даними, всього окупанти завдали по обласному центру 11 ударів, пошкоджень зазнали 31 багатоповерхівка та 20 приватних будинків.

Росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками типу "Шахед" ввечері 25 листопада. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, гуртожиток й АЗС, загорілися магазин і підприємство.

"Там, де пошкодження незначні, фахівці забивають вікна плитами OSB, лагодять балкони, відновлюють герметичність квартир", — розповів Іван Федоров.

Усього впродовж доби окупанти завдали по Запорізькій області 771 удару, під атакою перебував 21 населений пункт.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7:00 з осередку небезпеки було врятовано 10 людей. Надзвичайники ліквідували 9 пожеж на загальній площі 2 288 квадратних метрів.

Обстріл України 26 листопада: наслідки в Харкові

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 3:25 повідомив про ракетні удари по передмістю Харкова. Інформації про постраждалих на той момент не надходило, наслідки влучань уточнювалися.

Міський голова Харкова Ігор Терехов перед тим уточнював, що вибухи пролунали за межами міста, в найближчому передмісті.

Атака на Одесу

Повітряні сили Збройних сил України вночі 26 листопада також повідомляли про рух російських безпілотників в напрямку Одеси, повітряна тривога в області тривала з 1:39 до 4:59. Місцеві медіа писали про звуки роботи протиповітряної оборони. Інформації про наслідки атаки на момент публікації новини не було.

Крім того, під атакою російських БПЛА був Кривий Ріг. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що українська протиповітряна оборона вночі збила над Дніпропетровською областю 5 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. У столиці почалися перебої з електропостачанням і водою, горіли житлові будинки. Під час обстрілу був пошкоджений логістичний центр супермаркетів Novus.

Також 25 листопада ЗС РФ вдарили по "Харківобленерго": постраждала підстанція, яка забезпечувала електроенергією систему водопостачання. В деяких районах спостерігалися зниження тиску та обмеження постачання води.