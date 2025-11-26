Стрибки напруги в електромережі, через які зупиняється транспорт в українських містах, свідчать про перевантаження та нестабільність енергосистеми. Фокус з'ясував головну причину нинішніх стрибків та який вплив це матиме на подальше відновлення і життя українців.

В Україні фіксують падіння напруги в електромережі. Про аварійні відключення та припинення роботи транспорту повідомляють міськради. Днями у Харкові впала напруга і майже годину не курсували поїзди в метро, а наземний електротранспорт працював на 80%. Також в місті перезапускають систему водопостачання, що пов’язано з падінням напруги в електромережі. Через чергові ракетні удари по критичній інфраструктурі в Чугуєві майже 25 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Стрибки та відключення по регіонах (станом на 26 листопада 2025 року)*

Окрім Харківщини стрибки напруги фіксуються в Києві. Полтава та Суми — з розбитими мережами й регулярними провалами напруги. Фокус проаналізував ситуацію і в інших регіонах країни.

Регіон Місто Стан стрибків напруги та електропостачання Харківська Харків Часті сильні стрибки напруги, збої в метро, перебої з водопостачанням, аварійні відключення (2–3 черги) Полтавська Полтава Регулярні стрибки напруги, відключення світла (2–3 черги) Сумська Суми Пошкодження мереж, часті стрибки, графіки відключень (2–3 черги) Київська Київ Стрибки напруги, до 11 годин відключень на добу, графіки 3–4 черг Львівська Львів Періодичні стрибки, графіки відключень (3–4 черги) Дніпропетровська Дніпро Аварійні відключення, сильні навантаження на мережу Тернопільська Тернопіль Погодинні графіки, помірні стрибки Вінницька Вінниця Відключення світла, графіки 2–3 черги Запорізька Запоріжжя Високий ризик стрибків, часткові відключення Чернігівська Чернігів Пошкодження мереж, висока нестабільність Хмельницька Хмельницький Помірні стрибки, графіки відключень Одеська Одеса Ризик стрибків напруги, періодичні відключення

*На основі даних "Укренерго", ДТЕК офіційних повідомлень обленерго регіонів України, з відкритих джерел

Найгірша ситуація — у Харкові, Полтаві, Сумах та Києві, де мережі фізично перевантажені, частково пошкоджені та працюють у резервних конфігураціях.

У Харкові, Полтаві, Сумах та Києві — найгірша ситуація із напругою — мережі там фізично перевантажені Фото: Freepik

Чому виникають провали напруги

Енергетичний експерт, директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович пояснює причини нестабільності: "Чому такі стрибки відбуваються? Тому що те обладнання, яке вціліло, не завжди адекватно спрацьовує в частині стабільної напруги. Оператор системи розподілу Полтавської області оголосив форс-мажор через неможливість забезпечувати постачання електроенергії належної якості. Одна з характеристик належної якості — це робочий діапазон напруги. Нагадаю, з літа в нас змінився стандарт, він тепер не 220, а 230 Вольт, плюс-мінус 10%. В межах цього коридору має забезпечуватись напруга, і це відповідальність оператора системи розподілу. Але заява була така, що в умовах, коли відбуваються систематичні атаки на обладнання, в умовах, коли є обмежена можливість передавання електроенергії, наприклад, з інших регіонів, оператор не може брати на себе таку відповідальність і забезпечувати постачання електроенергії належної якості".

Тривалість проблем з напругою в мережі залежить від темпів ремонту мереж і наявності необхідного обладнання

У таких умовах навіть незначне перевантаження може викликати різкі стрибки, які небезпечні для обладнання споживачів — від побутової техніки до промислових ліній.

Ніцович зазначає, що тривалість проблем з напругою в мережі залежить від темпів ремонту мереж і наявності необхідного обладнання.

"Якщо запасне обладнання в наявності, якщо є можливість провести ремонт, зазвичай після ремонту це питання вирішується. Якщо обладнання немає, його треба чекати, замовляти. Тоді тривалий час працює резервне живлення, яке не розраховане на постійне забезпечення, і в таких умовах можуть відбуватися повторні стрибки", — каже експерт.

Така картина спостерігається в багатьох містах, що опинилися на межі перевантаження мереж — особливо на сході та в центрі.

Обладнання, яке вціліло під час атак БпЛА чи ракетних ударів, не завжди адекватно спрацьовує в частині стабільної напруги Фото: минэнергетики

Енергетичні стрибки та зростання цін: про що свідчить статистика

Регулярні стрибки напруги та відключення електроенергії впливають не лише на життєдіяльність містян, а й мають прямий вплив на економіку — виробництво та бізнес у різних регіонах України.

За даними Держстату, у жовтні 2025 року ціни виробників промислової продукції зросли на 4,9% порівняно з попереднім місяцем, а у річному вимірі — +5,5%. Підвищення цін відбулося насамперед через зростання вартості у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+10,3%).

Нестабільність енергопостачання безпосередньо впливає на виробників та їхні витрати

Як пояснив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, нестабільність енергопостачання безпосередньо впливає на виробників та їхні витрати: "Ціни виробників стрибнули до 15-місячного максимуму по динаміці до попереднього місяця +4,9% м.м. Причина — різке зростання енергетичних цін, у виробників електроенергії. Ринок розбалансований. Тим часом ціни виробників харчових продуктів зросли на 0,5%м.м (+17% р.р). За результатами жовтня річне зростання споживчих цін на харчові продукти випереджає річне зростання цін виробників харчових продуктів на 5,4 в.п.. Але не треба сподіватись, що це сигнал до зниження споживчих цін. Ні. Це просто сезонний вплив значних коливань овочів та фруктів на загальний показник інфляції продуктів".

Що відбувається у містах з електрикою та стрибками напруги і як це впливає на ціни та бізнес - актуальна інформація Фото: Фокус

Що далі: найближчі місяці будуть складними

За прогнозами експертів, навіть якщо масованих атак на енергоінфраструктуру не буде, стрибки напруги залишатимуться ще кілька років через тривалий цикл відновлення інфраструктури та дефіцит окремих типів обладнання.

Україна входить у фазу, коли локальні технічні інциденти починають формувати загальноекономічні тренди — від цін на продукти до логістики, транспорту та конкурентоздатності промисловості.

