Как изменились цены на продукты в Украине с 2024 года: что подорожало больше всего

Более чем на 41 процент выросли цены на яйца, что сделало их "рекордсменом" в росте цен. А меньше всего подорожал сыр.

Журналисты "Укринформа" проанализировали данные Государственной службы статистики и сделали сравнительную инфографику в которой показали, как изменились цены с октября 2024 года.

Как изменились цены на продукты с октября 2024 года Фото: Укринформ

По данным Государственной службы статистики больше всего подорожали яйца — на 41,9 процента. Также ощутимо выросли цены на мясо (25,2 процента) и на хлеб (16,5 процентов).

А вот цены на овощи и сахар упали. Овощи снизились в цене на 21,5 процента, а сахар подешевел на 6,6 процента. Правда фрукты выросли в цене — на 22,1 процента.

Ранее аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал, что цены на продукты формируются не одним фактором. На них влияют инфляция, затраты на логистику, энергоносители и поведение валютного рынка.

"На сегодня единственного фактора, который бы влиял на повышение или уменьшение цен, нет. Это всегда совокупность факторов", — пояснил эксперт.

Напомним, несколько дней назад киевлянка была шокирована, когда нашла в одном из столичных супермаркетов черешню за 3000 гривен.

Также эксперты предупредили, что цены на хлеб будут расти и в дальнейшем.