Почти 3 000 грн за черешню: киевлянка удивила ценами на фрукты и ягоды в столице (видео)

На одном из столичных рынков продают черешню по цене 2 700 грн за килограмм. Голубика при этом почти вдвое дешевле — ее продают по 1 100 грн.

Видео с ценами на черешню и другие ягоды и фрукты в Киеве публикуют 13 ноября местные Telegram-каналы. Автор ролика делает покупки для фруктовой тарелки и размышляет о том, чтобы взять ягоды для детей.

На соседних прилавках, по словам девушки, черешня продается по 1 500 грн за килограмм.

"Полторы — это у соседа, а у меня дорогая. 2 700 можно", — отвечает продавщица.

После этого она взвешивает лоток ягод, и получается 700 граммов — на 1 900 грн.

Голубику продают почти втрое дешевле — по 1 100 грн за килограмм.

Мандарины, сезон которых уже начался в Украине, стоят на киевском рынке около 230-250 грн за килограмм.

На сайте Life.kyiv.ua отмечают, что традиционно сезон черешни начинается в конце мая, и тогда цены на эти ягоды ниже в десятки раз. По словам продавцов, импортная зимняя черешня в небольших объемах появилась на прилавках несколько дней назад, и покупатели больше фотографируют ее, чем покупают.

