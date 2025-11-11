Инфляция в Украине: что подорожало больше всего, и как изменились цены за год

Инфляция в Украине продолжает медленно, но уверенно ползти вверх, что сказывается на ценах на продукты, потребительские товары и услуги.

В октябре 2025 года инфляция выросла на 0,9% по сравнению с сентябрем и на 10,9% – по сравнению с октябрем прошлого года, сообщили в Госстате.

Как изменились цены на продукты в октябре 2025

В прошлом месяце выросли цены на продукты и безалкогольные напитки в среднем на 1,6%. Больше всего подорожали яйца и овощи – на 11,0% и 10,4% соответственно.

На 7,1-1% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры.

А вот стоимость фруктов, сахара, риса и макаронных изделий снизились на 2,6–0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%.

Проезд подорожал на 0,1% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,6%. В то же время, на 5% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Как изменились цены на продукты, товары и услуги за год

По сравнению с прошлым годом цены на продукты выросли на 15,6%.

Что подорожало больше всего:

яйца (+41,9%);

подсолнечное масло (+26%);

мясо и мясопродукты (+25,2%);

фрукты (+22,1%);

транспорт (+5,4%);

услуги связи (+16,4%);

образовательные услуги (+14,6%);

рестораны и гостиницы (+14,7%).

Подешевели больше всего овощи (-21,5%) и сахар (-6,6%). Также на 0,2% снизились услуги отдыха и культуры.

