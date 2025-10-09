Мировые цены на кофе бьют рекорды: как подорожание отразилось на Украине

Мировые цены на кофе сорта арабика продолжают стремительно расти, и, по прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится до конца года. В результате кофе заметно подорожал и на украинском рынке.

Стоимость арабики — самого популярного сорта кофе в мире — приблизилась к 50-летнему максимуму, установленному в феврале 2025 года. Об этом сообщает издание CBS.

Оптовая цена зерен превысила 4 доллара за фунт (0,45 кг). Для сравнения, еще в начале 2024 года арабика стоила около 2 долларов за фунт, а к октябрю 2025-го — уже около 3,85 доллара.

Такой скачок закупочных цен неизбежно повлиял на розничный рынок. В Украине кофе подорожал почти во всех категориях — как зерновой, так и растворимый.

По данным издания "РБК-Украина", цены изменились таким образом:

Jacobs Crema Gold в зернах за килограмм в октябре стоит в среднем 980 гривен, что на 27% больше, чем в январе (770 грн).

Lavazza Oro Mountain Grown подорожала еще сильнее — с 1 175 до 1 820 гривен за килограмм (+58%).

Ambassador Blue Label вырос в цене на 33%, с 605 до 805 гривен.

Растворимый кофе также не избежал подорожания.

За 400 граммов Nescafe Gold осенью нужно заплатить 930 гривен, тогда как в начале года он стоил 660 гривен (+28%).

Ambassador Premium (500 г) подорожал с 635 до 900 гривен (+41%).

Наименее заметное повышение показал Jacobs Monarch — всего на 8%, с 785 до 850 гривен за 500 граммов.

По словам профессионального баристы Руслана Карелашвили, на цену кофе в Украине влияет сразу несколько факторов. Среди ключевых — колебания валютного курса, ведь продукт полностью импортируется, а значит, любые изменения на валютном рынке напрямую отражаются на стоимости.

Кроме того, на итоговую цену влияет наценка поставщиков и, конечно, мировая закупочная стоимость, которая сейчас достигла исторического пика.

