В южнокорейском кафе можно выпить кофе с "привкусом диктатуры": в чем его секрет (фото)

В Южной Корее, всего в двух километрах от границы с Северной Кореей (Корейская Народно-Демократическая республика), работает кафе Daonsoop. В нем посетители могут выпить кофе с видом на колючую проволоку, сторожевые башни и пейзажи другой страны.

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Об этом рассказывает South China Morning Post. Заведение расположено в городе Паджу и настолько близко к линии разграничения и для получения разрешения на строительство владельцам пришлось соорудить рядом бункер и укрепления для танков.

Кафе на границе Северной и Южной Кореи Фото: SCMP

Кафе основали Ли О Сук и ее муж — дети северокорейских беженцев. Для них это не просто бизнес, а способ сохранить память о родителях.

"Отсюда видно Северную Корею, такую близкую, но недоступную... Наши родители всегда надеялись вернуться на родину, но они умерли, так и не осуществив эту мечту", — говорит 63-летний Ли", — говорит 63-летняя Ли.

Несмотря на то, что война 1950-1953 годов завершилась перемирием, а не мирным договором, две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны. Граница между ними до сих пор считается "линией фронта".

Под эркерами кафе проходит автострада Джаю-ро, или "Дорога свободы", которая символически должна была бы соединять Сеул и Пхеньян, но сейчас завершается у Моста Объединения.

Река Имджин, разделяющая обе страны, протекает рядом. Знаки на военной пограничной зоне предупреждают, что нарушителей могут считать врагами и открывать огонь.

Daonsoop — не единственное место, откуда видно Северную Корею. Даже в Starbucks, расположенном в обсерватории на границе, можно любоваться подобным видом. Но Daonsoop — одно из самых близких к границе, и в нем есть свой бункер, который армия Южной Кореи раз в год использует для учений.

Все остальное время в бункере размещается выставка художника-карикатуриста Ким Де Ньона (творческий псевдоним — Дэнни Ким). Его работы, развешанные между бойницами с видом на север, передают боль разделения и мечты об объединении.

Кафе на границе Южной и Северной Кореи Фото: SCMP

"Этот бункер — пространство, предназначенное для боя, но я не вижу его таким. Я вижу его как место, где начинаются свобода и мир", — рассказывает он.

Бункер в кафе на границе Северной и Южной Кореи Фото: SCMP

Кафе также стало местом встречи северокорейских беглецов, которые приезжают сюда в дни праздников. С террасы люди могут посмотреть на свою родину.

Иногда с севера доносится дым — северокорейские фермеры сжигают рисовые поля, несмотря на вред для окружающей среды. Дым переваливает через границу и окутывает кафе, хотя многие посетители даже не подозревают, что рядом — КНДР.

"Сейчас здесь все выглядит таким спокойным и мирным, но многие посетители не знают, что Север находится прямо через дорогу, поэтому когда они узнают об этом, они удивляются", — говорит Ли.

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