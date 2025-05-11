В південнокорейському кафе можна випити каву з "присмаком диктатури": в чому її секрет (фото)

У Південній Кореї, всього за два кілометри від кордону з Північною Кореєю (Корейська Народно-Демократична республіка), працює кафе Daonsoop. В ньому відвідувачі можуть випити кави з видом на колючий дріт, сторожові вежі та пейзажі іншої країни.

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Про це розповідає South China Morning Post. Заклад розташований у місті Паджу і настільки близько до лінії розмежування й для отримання дозволу на будівництво власникам довелося спорудити поруч бункер та укріплення для танків.

Кафе на кордоні Північної та Південної Кореї Фото: SCMP

Кафе заснували Лі О Сук та її чоловік — діти північнокорейських біженців. Для них це не просто бізнес, а спосіб зберегти пам’ять про батьків.

"Звідси видно Північну Корею, таку близьку, але недоступну… Наші батьки завжди сподівалися повернутися на батьківщину, але вони померли, так і не здійснивши цю мрію", — каже 63-річний Лі", — каже 63-річна Лі.

Попри те, що війна 1950–1953 років завершилась перемир’ям, а не мирним договором, дві Кореї технічно все ще перебувають у стані війни. Межа між ними досі вважається "лінією фронту".

Під еркерами кафе проходить автострада Джаю-ро, або "Дорога свободи", яка символічно мала б з’єднувати Сеул і Пхеньян, але наразі завершується біля Мосту Об’єднання.

Річка Імджин, що розділяє обидві країни, протікає поруч. Знаки на військовій прикордонній зоні попереджають, що порушників можуть вважати ворогами і відкривати вогонь.

Daonsoop — не єдине місце, звідки видно Північну Корею. Навіть у Starbucks, що розташований в обсерваторії на кордоні, можна милуватися подібним краєвидом. Але Daonsoop — одне з найближчих до кордону, і в ньому є свій бункер, який армія Південної Кореї раз на рік використовує для навчань.

Увесь інший час у бункері розміщується виставка художника-карикатуриста Кім Де Ньона (творчий псевдонім — Денні Кім). Його роботи, розвішані між бійницями з видом на північ, передають біль розділення та мрії про об’єднання.

Кафе на кордоні Південної та ПІвнічної Кореї Фото: SCMP

"Цей бункер – простір, призначений для бою, але я не бачу його таким. Я бачу його як місце, де починаються свобода та мир", — розповідає він.

Бункер в кафе на кордоні Північної та Південної Кореї Фото: SCMP

Кафе також стало місцем зустрічі північнокорейських утікачів, які приїжджають сюди у дні свят. З тераси люди можуть подивитись на свою батьківщину.

Інколи з півночі доноситься дим — північнокорейські фермери спалюють рисові поля, попри шкоду для довкілля. Дим перевалює через кордон і огортає кафе, хоча багато відвідувачів навіть не підозрюють, що поруч — КНДР.

"Зараз тут все виглядає таким спокійним і мирним, але багато відвідувачів не знають, що Північ знаходиться прямо через дорогу, тому коли вони дізнаються про це, вони дивуються", — говорить Лі.

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