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В південнокорейському кафе можна випити каву з "присмаком диктатури": в чому її секрет (фото)

Південна Корея, КНДР, кава, кав'ярня, кав'ярня біля кордону, війна Південної та Північної Кореї
Фото: SCMP | Кафе Daonsoop у Південній Кореї знаходиться за 2 км від кордону з КНДР

У Південній Кореї, всього за два кілометри від кордону з Північною Кореєю (Корейська Народно-Демократична республіка), працює кафе Daonsoop. В ньому відвідувачі можуть випити кави з видом на колючий дріт, сторожові вежі та пейзажі іншої країни.

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Про це розповідає South China Morning Post. Заклад розташований у місті Паджу і настільки близько до лінії розмежування й для отримання дозволу на будівництво власникам довелося спорудити поруч бункер та укріплення для танків.

Південна Корея, КНДР, кава, кав'ярня, кав'ярня біля кордону Fullscreen
Кафе на кордоні Північної та Південної Кореї
Фото: SCMP

Кафе заснували Лі О Сук та її чоловік — діти північнокорейських біженців. Для них це не просто бізнес, а спосіб зберегти пам’ять про батьків.

"Звідси видно Північну Корею, таку близьку, але недоступну… Наші батьки завжди сподівалися повернутися на батьківщину, але вони померли, так і не здійснивши цю мрію", — каже 63-річний Лі", — каже 63-річна Лі.

Попри те, що війна 1950–1953 років завершилась перемир’ям, а не мирним договором, дві Кореї технічно все ще перебувають у стані війни. Межа між ними досі вважається "лінією фронту".

Під еркерами кафе проходить автострада Джаю-ро, або "Дорога свободи", яка символічно мала б з’єднувати Сеул і Пхеньян, але наразі завершується біля Мосту Об’єднання.

Річка Імджин, що розділяє обидві країни, протікає поруч. Знаки на військовій прикордонній зоні попереджають, що порушників можуть вважати ворогами і відкривати вогонь.

Daonsoop — не єдине місце, звідки видно Північну Корею. Навіть у Starbucks, що розташований в обсерваторії на кордоні, можна милуватися подібним краєвидом. Але Daonsoop — одне з найближчих до кордону, і в ньому є свій бункер, який армія Південної Кореї раз на рік використовує для навчань.

Увесь інший час у бункері розміщується виставка художника-карикатуриста Кім Де Ньона (творчий псевдонім — Денні Кім). Його роботи, розвішані між бійницями з видом на північ, передають біль розділення та мрії про об’єднання.

Південна Корея, КНДР, кава, кав'ярня, кав'ярня біля кордону Fullscreen
Кафе на кордоні Південної та ПІвнічної Кореї
Фото: SCMP

"Цей бункер – простір, призначений для бою, але я не бачу його таким. Я бачу його як місце, де починаються свобода та мир", — розповідає він.

Південна Корея, КНДР, кава, кав'ярня, кав'ярня біля кордону Fullscreen
Бункер в кафе на кордоні Північної та Південної Кореї
Фото: SCMP

Кафе також стало місцем зустрічі північнокорейських утікачів, які приїжджають сюди у дні свят. З тераси люди можуть подивитись на свою батьківщину.

Інколи з півночі доноситься дим — північнокорейські фермери спалюють рисові поля, попри шкоду для довкілля. Дим перевалює через кордон і огортає кафе, хоча багато відвідувачів навіть не підозрюють, що поруч — КНДР.

"Зараз тут все виглядає таким спокійним і мирним, але багато відвідувачів не знають, що Північ знаходиться прямо через дорогу, тому коли вони дізнаються про це, вони дивуються", — говорить Лі.

Раніше Фокус писав, коли варто пити останню чашку кави. Це впливає на сон.

Нагадаємо, популярний фуд-блогер Кармі Селлітто спробував найдорожчу каву у Великій Британії. Він розповів, що додають в напій і як він смакує