Світові ціни на каву б'ють рекорди: як подорожчання позначилося на Україні

Світові ціни на каву сорту арабіка продовжують стрімко зростати, і, за прогнозами експертів, ця тенденція збережеться до кінця року. У результаті кава помітно подорожчала і на українському ринку.

Вартість арабіки — найпопулярнішого сорту кави у світі — наблизилася до 50-річного максимуму, встановленого в лютому 2025 року. Про це повідомляє видання CBS.

Оптова ціна зерен перевищила 4 долари за фунт (0,45 кг). Для порівняння, ще на початку 2024 року арабіка коштувала приблизно 2 долари за фунт, а до жовтня 2025-го — вже близько 3,85 долара.

Такий стрибок закупівельних цін неминуче вплинув на роздрібний ринок. В Україні кава подорожчала майже у всіх категоріях — як зернова, так і розчинна.

За даними видання "РБК-Україна", ціни змінилися таким чином:

Jacobs Crema Gold у зернах за кілограм у жовтні коштує в середньому 980 гривень, що на 27% більше, ніж у січні (770 грн).

Lavazza Oro Mountain Grown подорожчала ще сильніше — з 1 175 до 1 820 гривень за кілограм (+58%).

Ambassador Blue Label виріс у ціні на 33%, з 605 до 805 гривень.

Розчинна кава також не уникла подорожчання.

За 400 грамів Nescafe Gold восени потрібно заплатити 930 гривень, тоді як на початку року він коштував 660 гривень (+28%).

Ambassador Premium (500 г) подорожчав з 635 до 900 гривень (+41%).

Найменш помітне підвищення показав Jacobs Monarch — лише на 8%, з 785 до 850 гривень за 500 грамів.

За словами професійного баристи Руслана Карелашвілі, на ціну кави в Україні впливає одразу кілька чинників. Серед ключових — коливання валютного курсу, адже продукт повністю імпортується, а отже, будь-які зміни на валютному ринку безпосередньо позначаються на вартості.

Крім того, на підсумкову ціну впливає націнка постачальників і, звісно, світова закупівельна вартість, яка зараз досягла історичного піку.

