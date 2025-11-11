Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше, і як змінилися ціни за рік

Інфляція в Україні продовжує повільно, але впевнено повзти вгору, що позначається на цінах на продукти, споживчі товари та послуги.

У жовтні 2025 року інфляція зросла на 0,9% порівняно з вереснем і на 10,9% — порівняно з жовтнем минулого року, повідомили в Держстаті.

Як змінилися ціни на продукти в жовтні 2025 року

Минулого місяця зросли ціни на продукти та безалкогольні напої в середньому на 1,6%. Найбільше подорожчали яйця та овочі — на 11,0% і 10,4% відповідно.

На 7,1-1% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, олію, м'ясо та м'ясопродукти, сири.

А ось вартість фруктів, цукру, рису і макаронних виробів знизилися на 2,6-0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Проїзд подорожчав на 0,1% переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на 5% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як змінилися ціни на продукти, товари та послуги за рік

Порівняно з минулим роком ціни на продукти зросли на 15,6%.

Що подорожчало найбільше:

яйця (+41,9%);

соняшникова олія (+26%);

м'ясо та м'ясопродукти (+25,2%);

фрукти (+22,1%);

транспорт (+5,4%);

послуги зв'язку (+16,4%);

освітні послуги (+14,6%);

ресторани та готелі (+14,7%).

Подешевшали найбільше овочі (-21,5%) і цукор (-6,6%). Також на 0,2% знизилися послуги відпочинку та культури.

