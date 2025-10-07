Час робити запаси: які популярні продукти можуть різко подорожчати

В Україні найближчими тижнями прогнозується подорожчання ключових овочів для борщу — моркви, буряка, цибулі, капусти і часнику — приблизно на 5-6 гривень за кілограм.

Related video

Основною причиною зростання цін стали суха погода і брак сучасних овочесховищ, а також сезонне скорочення пропозиції на ринку. Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль у коментарі виданню "Новини.LIVE".

"Осінь — це період, коли ціни на овочі починають поступово зростати. На ринок зараз вплинула суха погода в більшості регіонів, тому аграрії "викинули" всі свої запаси, щоб уникнути втрат від нестачі вологи. Але коли цей запас закінчиться, ціни підуть угору", — пояснив Коваль.

Експерти радять українцям уже зараз подбати про запаси овочів на зиму, поки ціни залишаються більш-менш доступними. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук додав, що дефіцит овочевої продукції в країні оцінюють приблизно в 400 мільйонів доларів. Головна причина — відсутність достатньої кількості сучасних сховищ, які могли б зберегти врожай без втрат якості.

"Під час піку збору врожаю ціни зазвичай мінімальні, але щойно продукцію починають закладати на зберігання, ціна одразу зростає. Це природний процес, який ми спостерігаємо щороку, проте зараз він посилюється через нестачу інфраструктури та складні погодні умови", — зазначив Марчук.

Фахівці прогнозують, що до кінця року борщовий набір може подорожчати на 15-20%, якщо пропозиція з боку фермерів залишиться обмеженою. Загалом підвищення цін торкнеться всіх позицій борщового набору і вплине на загальний рівень цін у продуктових магазинах.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.