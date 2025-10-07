Пора делать запасы: какие популярные продукты могут резко подорожать

В Украине в ближайшие недели прогнозируется подорожание ключевых овощей для борща — моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока — примерно на 5–6 гривен за килограмм.

Related video

Основной причиной роста цен стали сухая погода и нехватка современных овощехранилищ, а также сезонное сокращение предложения на рынке. Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии изданию "Новини.LIVE".

"Осень — это период, когда цены на овощи начинают постепенно расти. На рынок сейчас повлияла сухая погода в большинстве регионов, поэтому аграрии "выбросили" все свои запасы, чтобы избежать потерь от недостатка влаги. Но когда этот запас закончится, цены пойдут вверх", — пояснил Коваль.

Эксперты советуют украинцам уже сейчас позаботиться о запасах овощей на зиму, пока цены остаются более-менее доступными. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук добавил, что дефицит овощной продукции в стране оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Главная причина — отсутствие достаточного количества современных хранилищ, которые могли бы сохранить урожай без потерь качества.

"Во время пика сбора урожая цены обычно минимальны, но как только продукцию начинают закладывать на хранение, цена сразу растет. Это естественный процесс, который мы наблюдаем ежегодно, однако сейчас он усиливается из-за недостатка инфраструктуры и сложных погодных условий", — отметил Марчук.

Специалисты прогнозируют, что до конца года борщевой набор может подорожать на 15–20%, если предложение со стороны фермеров останется ограниченным. В целом повышение цен коснется всех позиций борщевого набора и повлияет на общий уровень цен в продуктовых магазинах.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.