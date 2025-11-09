В Украине дороже: финалист "МастерШеф" удивил ценами на продукты в Чехии

Украинец Денис Савенко, финалист популярного телевизионного шоу "МастерШеф 15", сделал небольшой обзор цен на продукты в Чехии. Как выяснилось, стоимость некоторых товаров там ниже, чем в Украине.

Кулинар, судя по геолокации, сейчас находится в Праге. Он зашел в один из супермаркетов, чтобы оценить ассортимент товаров и диапазон цен на них. Фокус обратил внимание на его рассказ.

"Сколько стоят продукты в Чехии? Мой обзор с переводом в гривны", — отметил автор в начале ролика, а дальше начал показывать продукты и называть цены на них.

Цены на продукты в Чехии

Как выяснилось, стоимость некоторых товаров там даже ниже, чем в Украине.

Куриное филе — 440 грн (800 г);

Говяжий фарш — 260 грн (1 кг);

Хлеб нарезной — 78 грн;

Яйца — 160 грн (10 шт.);

Яблоки — 120-160 грн (1 кг);

Яблоки в Чехии стоят дорого: 120-160 грн за кг Фото: TikTok

Бананы — 80 грн (1 кг);

Картофель — 40 грн (1 кг);

Огурцы — 40 грн (1 кг);

Томаты (черри) — 400 грн (1 кг);

Капуста — 40 грн (1 кг);

Морковь — 40 грн (1 кг);

Лук репчатый — 56 грн (1 кг).

Далее Денис показал цены на молочные продукты, в частности сметана стоит 70 грн за 350 г, творог — также 70 грн, но за 230 г. Молоко в среднем обойдется в 30-40 грн за литр.

"Но в целом молочка здесь невкусная", — подытожил автор обзора и поинтересовался у зрителей, как они оценивают такие расценки.

"Но там среднестатистический работник получает 2000 евро зарплаты, а у нас $200-300";

"2000 получают те, кто: либо работают по 6 дней в неделю, либо те, кто давно и на хорошей ставке, либо прямо супер компании, но на обычных работах таких зарплат нет. Сами чехи так не живут";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Стоит заметить, что все цены без акций. В Чехии часто скидки 40-50% в разных магазинах, и если за ними следить, то цены получаются такие же, как и в Украине, а то и дешевле. Кроме того, для обзора вы выбрали самый дорогой продуктовый магазин. Если сделать обзор, например, в Lidl, будет точно намного дешевле даже без акций";

"Обязательно сделаю еще обзор на продукты со скидками и в другом магазине. Сравним с ценами в Украине!" — ответил автор на последний комментарий.

Видео кулинара попало в рекомендации в TikTok, собрав тысячи лайков, репостов и других реакций.

