В Україні дорожче: фіналіст "МастерШеф" здивував цінами на продукти у Чехії

Українець Денис Савенко, фіналіст популярного телевізійного шоу "МастерШеф 15", зробив невеликий огляд цін на продукти у Чехії. Як з’ясувалось, вартість деяких товарів там нижча, аніж в Україні.

Кулінар, судячи з геолокації, наразі перебуває у Празі. Він зайшов до одного із супермаркетів, щоб оцінити асортимент товарів та діапазон цін на них. Фокус звернув увагу на його розповідь.

"Скільки коштують продукти у Чехії? Мій огляд з переводом в гривні", — зазначив автор на початку ролика, а далі почав показувати продукти й називати ціни на них.

Ціни на продукти у Чехії

Як з’ясувалось, вартість деяких товарів там навіть нижча, аніж в Україні.

Куряче філе — 440 грн (800 г);

Яловичий фарш — 260 грн (1 кг);

Хліб нарізний — 78 грн;

Яйця — 160 грн (10 шт.);

Яблука — 120-160 грн (1 кг);

Яблука в Чехії коштують дорого: 120-160 грн за кг Фото: TikTok

Банани — 80 грн (1 кг);

Картопля — 40 грн (1 кг);

Огірки — 40 грн (1 кг);

Томати (чері) — 400 грн (1 кг);

Капуста — 40 грн (1 кг);

Морква — 40 грн (1 кг);

Цибуля — 56 грн (1 кг).

Далі Денис показав ціни на молочні продукти, зокрема сметана вартує 70 грн за 350 г, кисломолочний сир — також 70 грн, але за 230 г. Молоко в середньому обійдеться в 30-40 грн за літр.

"Але в цілому молочка тут несмачна", — підсумував автор огляду й поцікавився у глядачів, як вони оцінюють такі розцінки.

"Але там середньостатистичний працівник отримує 2000 євро зарплатні, а в нас $200-300";

"2000 отримують ті, хто: або працюють по 6 днів в тиждень, або ті, хто давно і на хорошій ставці, або прямо супер компанії, але на звичайних роботах таких зарплат немає. Самі чехи так не живуть";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Варто зауважити, що всі ціни без акцій. У Чехії часто знижки 40-50% в різних магазинах, і якщо за ними слідкувати, то ціни виходять такі ж, як і в Україні, а то і дешевше. Крім того, для огляду ви обрали найдорожчий продуктовий магазин. Якщо зробити огляд, наприклад, в Lidl, буде точно набагато дешевше навіть без акцій".

"Обов’язково зроблю ще огляд на продукти зі знижками та в іншому магазині. Порівняємо з цінами в Україні!" — відповів автор на останній коментар.

Відео кулінара потрапило в рекомендації у TikTok, зібравши тисячі вподобайок, репостів та інших реакцій.

