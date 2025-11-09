Підтримайте нас RU
В Україні дорожче: фіналіст "МастерШеф" здивував цінами на продукти у Чехії

Денис Савенко у супермаркеті
Денис Савенко, фіналіст шоу "МастерШеф 15" | Фото: TikTok

Українець Денис Савенко, фіналіст популярного телевізійного шоу "МастерШеф 15", зробив невеликий огляд цін на продукти у Чехії. Як з’ясувалось, вартість деяких товарів там нижча, аніж в Україні.

Кулінар, судячи з геолокації, наразі перебуває у Празі. Він зайшов до одного із супермаркетів, щоб оцінити асортимент товарів та діапазон цін на них. Фокус звернув увагу на його розповідь.

"Скільки коштують продукти у Чехії? Мій огляд з переводом в гривні", — зазначив автор на початку ролика, а далі почав показувати продукти й називати ціни на них.

Ціни на продукти у Чехії

Як з’ясувалось, вартість деяких товарів там навіть нижча, аніж в Україні.

  • Куряче філе — 440 грн (800 г);
  • Яловичий фарш — 260 грн (1 кг);
  • Хліб нарізний — 78 грн;
  • Яйця — 160 грн (10 шт.);
  • Яблука — 120-160 грн (1 кг);
Яблука в Чехії
Яблука в Чехії коштують дорого: 120-160 грн за кг
Фото: TikTok
  • Банани — 80 грн (1 кг);
  • Картопля — 40 грн (1 кг);
  • Огірки — 40 грн (1 кг);
  • Томати (чері) — 400 грн (1 кг);
  • Капуста — 40 грн (1 кг);
  • Морква — 40 грн (1 кг);
  • Цибуля — 56 грн (1 кг).
Далі Денис показав ціни на молочні продукти, зокрема сметана вартує 70 грн за 350 г, кисломолочний сир — також 70 грн, але за 230 г. Молоко в середньому обійдеться в 30-40 грн за літр.

  • "Але в цілому молочка тут несмачна", — підсумував автор огляду й поцікавився у глядачів, як вони оцінюють такі розцінки.
  • "Але там середньостатистичний працівник отримує 2000 євро зарплатні, а в нас $200-300";
  • "2000 отримують ті, хто: або працюють по 6 днів в тиждень, або ті, хто давно і на хорошій ставці, або прямо супер компанії, але на звичайних роботах таких зарплат немає. Самі чехи так не живуть";
Коментарі користувачів мережі
Коментарі користувачів мережі
Фото: TikTok
  • "Варто зауважити, що всі ціни без акцій. У Чехії часто знижки 40-50% в різних магазинах, і якщо за ними слідкувати, то ціни виходять такі ж, як і в Україні, а то і дешевше. Крім того, для огляду ви обрали найдорожчий продуктовий магазин. Якщо зробити огляд, наприклад, в Lidl, буде точно набагато дешевше навіть без акцій".

"Обов’язково зроблю ще огляд на продукти зі знижками та в іншому магазині. Порівняємо з цінами в Україні!" — відповів автор на останній коментар.

Відео кулінара потрапило в рекомендації у TikTok, зібравши тисячі вподобайок, репостів та інших реакцій.

