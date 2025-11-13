Майже 3 000 грн за черешню: киянка здивувала цінами на фрукти та ягоди в столиці (відео)

На одному зі столичних ринків продають черешню за ціною 2 700 грн за кілограм. Лохина при цьому майже удвічі дешевша — її продають по 1 100 грн.

Відео з цінами на черешню та інші ягоди й фрукти у Києві публікують 13 листопада місцеві Telegram-канали. Авторка ролика робить покупки для фруктової тарілки та роздумує про те, щоб взяти ягоди для дітей.

На сусідніх прилавках, за словами дівчини, черешня продається по 1 500 грн за кілограм.

"Півтори — це в сусіда, а в мене дорога. 2 700 можна", — відповідає продавчиня.

Після цього вона зважує лоток ягід, і виходить 700 грамів — на 1 900 грн.

Лохину продають майже втричі дешевше — по 1 100 грн за кілограм.

Мандарини, сезон яких уже розпочався в Україні, коштують на київському ринку близько 230-250 грн за кілограм.

На сайті Life.kyiv.ua зазначають, що традиційно сезон черешні починається наприкінці травня, і тоді ціни на ці ягоди нижчі в десятки разів. За словами продавців, імпортна зимова черешня в невеликих обсягах з'явилася на прилавках кілька днів тому, і покупці більше фотографують її, ніж купують.

