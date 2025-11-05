Новогодний стол 2025/2026: эксперты предупредили, что цены на главный продукт вырастут

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил, что в ближайшие месяцы цены на хлеб будут постепенно расти. Однако эксперты не видят смысла делать запасы, ведь этот продукт быстро портится.

Если текущие тенденции на повышение цен сохранятся, цена на хлеб вырастет. Однако ситуация неопределенная, и точно спрогнозировать границы этого роста невозможно. Об этом Дученко сообщил в комментарии "Телеграфу".

"Мы не исключаем возможный рост цены хлеба на 5% до Нового года", — отметил он.

По словам специалиста, к Пасхе 2026 года стоимость хлеба может вырасти уже на 10%. Однако эти цифры — ориентировочные, и ситуация может измениться как к лучшему, так и к худшему.

"Производители-пекари испытывают значительное финансовое давление, вызванное волатильностью закупочных цен, повышением логистических расходов и общей нестабильностью сырьевой базы", — пояснил Дученко.

Директор хлебопекарного производства "Урожай" в Запорожье Алексей Пучков заверил, что подорожание на 30% — нереально. Он согласился подорожание не превысит 10-15%.

Скачок цен сдерживают супермаркеты

Резкого скачка цен на хлеб не будет благодаря позиции крупных торговых сетей.

"Сети сейчас уже рассылают нам письма, что они с ноября наложат мораторий на подъем цен", — сообщил Пучков.

По его словам, крупные сети очень критично относятся к повышению цен более чем на 10-15%. Поэтому подорожание "умышленно блокируют". Причина этому — именно супермаркеты являются основной цепочкой сбыта хлеба и они борются за покупателя.

В супермаркетах часто есть собственное производство хлеба, и ценообразование там другое — доставки, бонусов и возвратов нет. Условно стоимость сырья умножают на коэффициент и продают. Если пекари сильно повысят цены, разница будет очень заметной, а из-за экономической ситуации украинцы уже чаще выбирают самый дешевый хлеб. В частности, спрос на булочки упал.

"Это нам не на пользу взлететь на такую большую сразу цифру", — подчеркнул Пучков.

Делать запасы нет смысла

Эксперты единодушны в том, что запасаться хлебом не следует. В отличие от масла, например, хлеб долго не хранится. Кроме того, подорожание будет постепенным и умеренным — максимум на 5-10% в ближайшие месяцы.

