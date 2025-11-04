Графики отключения света на 5 ноября в Украине: когда и где не будет электроэнергии
Завтра в отдельных регионах снова будут действовать почасовые отключения. ДТЭК опубликовал графики отключений в Киеве и трех областях.
В среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины применят меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной этого остаются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры. ДТЭК опубликовал графики отключения для украинской столицы, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.
Графики отключений света будут действовать с 7:00 до 21:00. Следить же за отключениями в своем регионе можно на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.
Графики отключения света на 5 ноября в Киеве
В столице 2 ноября введены графики отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, свет будут выключать в последующие часы:
Отключение света 5 ноября в Киевской области
Отключение света введено также в Киевской области 2 ноября. Свет на Киевщине по данным ДТЭК, будут отключать в указанные часы:
Отключение света 5 ноября в Днепропетровской области
Свет сегодня также будут отключать в Днепропетровской области. По информации ДТЭК, графики будут действовать в последующие часы:
Отключение света 5 ноября в Одесской области
Свет сегодня также будут отключать в Одесской области. По информации ДТЭК, графики будут действовать в последующие часы:
