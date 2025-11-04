Графики отключения света на 5 ноября в Украине: когда и где не будет электроэнергии

Завтра в отдельных регионах снова будут действовать почасовые отключения. ДТЭК опубликовал графики отключений в Киеве и трех областях.

В среду, 5 ноября, в отдельных регионах Украины применят меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной этого остаются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры. ДТЭК опубликовал графики отключения для украинской столицы, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.

Графики отключений света будут действовать с 7:00 до 21:00. Следить же за отключениями в своем регионе можно на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.

Графики отключения света на 5 ноября в Киеве

В столице 2 ноября введены графики отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, свет будут выключать в последующие часы:

Відео дня

Графики отключения света на 5 ноября в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключения света на 5 ноября в Киеве Фото: ДТЭК

Отключение света 5 ноября в Киевской области

Отключение света введено также в Киевской области 2 ноября. Свет на Киевщине по данным ДТЭК, будут отключать в указанные часы:

Отключение света 5 ноября в Киевской области Фото: ДТЭК

Отключение света 5 ноября в Киевской области Фото: ДТЭК

Отключение света 5 ноября в Днепропетровской области

Свет сегодня также будут отключать в Днепропетровской области. По информации ДТЭК, графики будут действовать в последующие часы:

Отключение света 5 ноября в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Отключение света 5 ноября в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Отключение света 5 ноября в Одесской области

Свет сегодня также будут отключать в Одесской области. По информации ДТЭК, графики будут действовать в последующие часы:

Отключение света 5 ноября в Одесской области Фото: ДТЭК

Отключение света 5 ноября в Одесской области Фото: ДТЭК

Ранее Фокус сообщал о том, что по всей Украине возвращают графики отключения света. Причиной стали серьезные повреждения энергетических объектов Россией.

Также мы рассказывали, как формируются графики отключения света в Украине.