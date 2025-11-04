Графіки відключення світла на 5 листопада в Україні: коли та де не буде електроенергії

Завтра в окремих регіонах знову діятимуть погодинні відключення. ДТЕК опублікував графіки відключень у Києві та трьох областях.

У середу, 5 листопада, в окремих регіонах України застосують заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною цього залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. ДТЕК опублікував графіки відключення для української столиці, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.

Графіки відключень світла діятимуть із 7:00 до 21:00. Стежити ж за відключеннями у своєму регіоні можна на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК.

Графіки відключення світла на 5 листопада в Києві

У столиці 2 листопада запроваджено графіки відключення електроенергії. За даними ДТЕК, світло виключатимуть у наступні години:

Графіки відключення світла на 5 листопада в Києві Фото: ДТЕК

Відключення світла 5 листопада у Київській області

Відключення світла запроваджено також у Київській області 2 листопада. Світло на Київщині за даними ДТЕК, відключатимуть у вказані години:

Відключення світла 5 листопада у Київській області Фото: ДТЕК

Відключення світла 5 листопада у Дніпропетровській області

Світло сьогодні також відключатимуть у Дніпропетровській області. За інформацією ДТЕК, графіки діятимуть у наступні години:

Відключення світла 5 листопада у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Відключення світла 5 листопада у Одеській області

Світло сьогодні також відключатимуть на Одещині. За інформацією ДТЕК, графіки діятимуть у наступні години:

Відключення світла 5 листопада у Одеській області Фото: ДТЕК

Раніше Фокус повідомляв про те, що по всій Україні повертають графіки відключення світла. Причиною стали серйозні пошкодження енергетичних об’єктів Росією.

Також ми розповідали, як формуються графіки відключення світла в Україні.