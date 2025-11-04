Откуда берутся графики отключений: как работает энергосистема Украины после обстрелов

Об отключении без эмоций

В последнее время тему отключений не комментирует только ленивый. Уже привычная для украинского инфопространства практика, когда "универсальные эксперты" комментируют любую тему, пытаясь ухватить долю внимания аудитории. В основном на дешевом хайпе.

Но давайте трезво анализировать факты.

Единственная причина отключений электроэнергии — это вражеские атаки на энергообъекты. Никаких "экспорта электроэнергии", "отдельных договоренностей отключать или нет тех или иных потребителей" не существует. Исключительно разрушение энергообъектов.

Каждый удар по энергосистеме, независимо от того, нанесен он по большой электростанции или подстанции, или по меньшему по масштабам объекту — это изменение режима работы электрических сетей. На это изменение надо оперативно реагировать, меняя схему и ограничивая потребителей, чтобы сбалансировать энергосистему на том или ином ее уровне. Этим и занимаются диспетчеры операторов систем распределения и системного оператора "Укрэнерго".

Відео дня

В октябре враг разбил почти всю генерацию на Левобережье Украины и подстанции, которые использовались для передачи электроэнергии с запада на восток. Это сразу почувствовали жители левого берега Киева и Киевской области.

Важно

"Надо готовиться": эксперт прогнозирует более длительные отключения света и тепла зимой

Враг изменил тактику ударов — теперь прицельно атакуются даже самые мелкие энергообъекты в городах и поселках, куда невозможно поставить дорогую установку ПВО. Бьют также по угольным шахтам, обогатительным фабрикам, газодобывающей и газотранспортной инфраструктуре.

Статистика войны такова:

с начала войны россияне разбили и оккупировали 19 ГВт. До войны у нас был профицит мощностей. Сейчас — хронический дефицит;

потеряно 60% добычи, из-за чего Украина вынуждена экстренно импортировать дополнительные объемы газа.

Для прохождения зимы Украине нужно ориентировочно 18 ГВт мощности. У нас есть 16-17 ГВт. Россияне пока не атакуют наши АЭС — благодаря этому у нас есть 6-7 ГВт базовой мощности. Но бьют по системе передачи, что затрудняет передачу произведенной на АЭС электроэнергии. Вывод: графики отключений — это единственная возможность равномерно распределить недостающую электроэнергию.

Россияне стремятся уничтожить нашу энергетику и заставить нас в темноте и холоде капитулировать. Ситуация сложная, но никто не опускает руки. Все службы — энергетики, газовики, спасатели — все работают на грани возможностей. Каждый сэкономленный киловатт сейчас имеет значение. По возможности не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, это поможет энергетикам и стране.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно