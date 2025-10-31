Поддержите нас UA
Продлить время работы ноутбука во время блэкаутов: включите 5 скрытых настроек (фото)

ноутбук windows 11
Ноутбук на Windows 11 (иллюстративное фото) | Фото: The Independent

Во время отключений света работать на ноутбуке бывает сложно. Не все могут подключить зарядную станцию или выйти в кафе с розеткой. Но есть способы улучшить автономность гаджета, когда отключат свет по графику. 

Несмотря на стабилизационные отключения света в Украине, под график света ДТЭК можно подстроиться даже без портативных электростанций. Фокус о расскажет о пяти неочевидных настройках, способных помочь на время действия отключений электроэнергии.

Энергосбережение

Простейший способ сэкономить аккумулятор одним кликом — включить режим "Энергосбережение", доступный в быстрых параметрах Windows 11. Он работает в нескольких направлениях:

  • Лимит производительности: графика и процессор и потребляют меньше энергии;
  • Яркость дисплея автоматически снижается (часто до 30% по умолчанию);
  • Системные визуальные эффекты: прозрачность окон и анимации ограничиваются;
  • Активность фоновых приложений и процессов синхронизации уменьшается;
  • Маловажные функции: некоторые некритичные службы ОС приостанавливаются.
энергосбережение windows 11 экономия заряда ноутбука
Энергосбережение в Windows 11
Фото: Скриншот

Система может стать менее отзывчивой, но взамен на более длительную эксплуатацию. Пресет можно активировать вручную сразу, либо задать автоматическое включение при достижении низкого уровня заряда (скажем, менее 20%)

Яркость и частота обновления экрана

Дисплей — это главный элемент, расходующий энергию в ноутбуке. Понижение яркости до минимально читаемого порога — пожалуй, самый эффективный способ сохранения энергии. Вдобавок немногие знают, что лэптопы с повышенной частотой обновления матрицы (например, игровые модели на 120 или 144 Гц) расходуют куда больше заряда ради плавности картинки.

настройки дисплея windows 11 частота обновления
Параметры дисплея Windows 11
Фото: Скриншот

Исправить это на время отключений электричества можно в "Настройках" > "Система" > "Дисплей" > "Расширенные настройки дисплея" > "Выберите частоту обновления". Стоит включить минимальное доступное значение (как правило, стандартные 60 Гц). Когда вернут свет, настройку можно вернуть в исходное состояние.

Режим производительности

Встроенные настройки питания универсальны и доступны на любом устройстве с Windows 11. Чтобы настроить:

  • Нажмите на значок батареи на панели задач правой кнопкой мыши, затем "Параметры питания и спящего режима"
  • В разделе "Режим питания" выберите "Максимальная энергоэффективность".
питание и батарея windows 11 настройки ноутбук
Настройки питания Windows 11
Фото: Скриншот

В панели управления > "Cистема и безопасность" "Электропитание" доступны и классические пресеты, в основном влияющие на время перехода в спящий режим. Здесь можно выбрать план "Экономия энергии".

Еще многие производители ноутбуков предлагают фирменное ПО для регулирования производительности, например:

  • MyASUS: Предоставляет общие настройки "Режима производительности вентилятора" или "Режима питания", где можно выбрать профиль "Тихий" или "Сбалансированный". Это оптимизирует работу системы охлаждения и ЦП для снижения энергопотребления и шума.
  • Armoury Crate: используется для игровых моделей Asus ROG и TUF. В нем можно выбрать профиль "Тихий" или "Windows", чтобы система работала по настройкам Windows, которые обычно более энергоэффективны, чем профили "Производительность" или "Турбо".
  • ProArt Creator Hub: Для ноутбуков серии ProArt, также имеет настройки режимов работы для экономии энергии.
asus armoury crate управление ноутбуком утилита
Утилита Asus Armoury Crate
Фото: Скриншот

Другие бренды:

  • Dell (My Dell/Dell Power Manager): Позволяет выбирать между режимами, такими как "Оптимизированный" или "Экономия заряда батареи", которые регулируют управление температурой, скоростью вентиляторов и питанием процессора.
  • HP (HP System Event Utility или OMEN Gaming Hub): Предоставляет аналогичные настройки режимов питания.
  • Lenovo (Lenovo Vantage): Имеет функцию "Smart Performance" или режимы, помогающие оптимизировать работу системы.

Использование этих утилит в сочетании с системными настройками Windows 11 обеспечивает наилучший контроль над батареей вашего устройства.

экономия заряда браузеры opera google chrome
Экономия заряда в браузерах
Фото: Скриншот

Экономия энергии в браузере

Многие популярные браузеры имеют свои механизмы экономии заряда. Они снижают активность фоновых вкладок и ограничивают потребление ресурсов. В Google Chrome есть "Режим энергосебережения", доступный через "Настройки" > "Производительность" > раздел "Питание" (Energy Saver). Рекомендуем выбрать опцию "Включать, когда компьютер работает не от сети питания".

В Opera это сделать даже проще. Значок батареи обычно появляется справа от адресной строки, когда лэптоп отключается от сети. Нажмите на него и активируйте "Экономия заряда". Опция ограничивает фоновые процессы веб-страниц и визуальные эффекты, такие как плавный скроллинг и частота кадров видео, когда вы не взаимодействуете с вкладкой.

Раньше Фокус приводил дополнительные инструкции по теме: эти 5 настроек разряжают аккумулятор вашего ноутбука. Неважно, используете ли вы Windows 11 или macOS Sequoia, ваш ноутбук, вероятно, довольно быстро расходует заряд аккумулятора из-за настроек по умолчанию, которые вы никогда не проверяли.