Продлить время работы ноутбука во время блэкаутов: включите 5 скрытых настроек (фото)
Во время отключений света работать на ноутбуке бывает сложно. Не все могут подключить зарядную станцию или выйти в кафе с розеткой. Но есть способы улучшить автономность гаджета, когда отключат свет по графику.
Несмотря на стабилизационные отключения света в Украине, под график света ДТЭК можно подстроиться даже без портативных электростанций. Фокус о расскажет о пяти неочевидных настройках, способных помочь на время действия отключений электроэнергии.
Энергосбережение
Простейший способ сэкономить аккумулятор одним кликом — включить режим "Энергосбережение", доступный в быстрых параметрах Windows 11. Он работает в нескольких направлениях:
- Лимит производительности: графика и процессор и потребляют меньше энергии;
- Яркость дисплея автоматически снижается (часто до 30% по умолчанию);
- Системные визуальные эффекты: прозрачность окон и анимации ограничиваются;
- Активность фоновых приложений и процессов синхронизации уменьшается;
- Маловажные функции: некоторые некритичные службы ОС приостанавливаются.
Система может стать менее отзывчивой, но взамен на более длительную эксплуатацию. Пресет можно активировать вручную сразу, либо задать автоматическое включение при достижении низкого уровня заряда (скажем, менее 20%)
Яркость и частота обновления экрана
Дисплей — это главный элемент, расходующий энергию в ноутбуке. Понижение яркости до минимально читаемого порога — пожалуй, самый эффективный способ сохранения энергии. Вдобавок немногие знают, что лэптопы с повышенной частотой обновления матрицы (например, игровые модели на 120 или 144 Гц) расходуют куда больше заряда ради плавности картинки.
Исправить это на время отключений электричества можно в "Настройках" > "Система" > "Дисплей" > "Расширенные настройки дисплея" > "Выберите частоту обновления". Стоит включить минимальное доступное значение (как правило, стандартные 60 Гц). Когда вернут свет, настройку можно вернуть в исходное состояние.
Режим производительности
Встроенные настройки питания универсальны и доступны на любом устройстве с Windows 11. Чтобы настроить:
- Нажмите на значок батареи на панели задач правой кнопкой мыши, затем "Параметры питания и спящего режима"
- В разделе "Режим питания" выберите "Максимальная энергоэффективность".
В панели управления > "Cистема и безопасность" "Электропитание" доступны и классические пресеты, в основном влияющие на время перехода в спящий режим. Здесь можно выбрать план "Экономия энергии".
Еще многие производители ноутбуков предлагают фирменное ПО для регулирования производительности, например:
- MyASUS: Предоставляет общие настройки "Режима производительности вентилятора" или "Режима питания", где можно выбрать профиль "Тихий" или "Сбалансированный". Это оптимизирует работу системы охлаждения и ЦП для снижения энергопотребления и шума.
- Armoury Crate: используется для игровых моделей Asus ROG и TUF. В нем можно выбрать профиль "Тихий" или "Windows", чтобы система работала по настройкам Windows, которые обычно более энергоэффективны, чем профили "Производительность" или "Турбо".
- ProArt Creator Hub: Для ноутбуков серии ProArt, также имеет настройки режимов работы для экономии энергии.
Другие бренды:
- Dell (My Dell/Dell Power Manager): Позволяет выбирать между режимами, такими как "Оптимизированный" или "Экономия заряда батареи", которые регулируют управление температурой, скоростью вентиляторов и питанием процессора.
- HP (HP System Event Utility или OMEN Gaming Hub): Предоставляет аналогичные настройки режимов питания.
- Lenovo (Lenovo Vantage): Имеет функцию "Smart Performance" или режимы, помогающие оптимизировать работу системы.
Использование этих утилит в сочетании с системными настройками Windows 11 обеспечивает наилучший контроль над батареей вашего устройства.
Экономия энергии в браузере
Многие популярные браузеры имеют свои механизмы экономии заряда. Они снижают активность фоновых вкладок и ограничивают потребление ресурсов. В Google Chrome есть "Режим энергосебережения", доступный через "Настройки" > "Производительность" > раздел "Питание" (Energy Saver). Рекомендуем выбрать опцию "Включать, когда компьютер работает не от сети питания".
В Opera это сделать даже проще. Значок батареи обычно появляется справа от адресной строки, когда лэптоп отключается от сети. Нажмите на него и активируйте "Экономия заряда". Опция ограничивает фоновые процессы веб-страниц и визуальные эффекты, такие как плавный скроллинг и частота кадров видео, когда вы не взаимодействуете с вкладкой.
Раньше Фокус приводил дополнительные инструкции по теме: эти 5 настроек разряжают аккумулятор вашего ноутбука. Неважно, используете ли вы Windows 11 или macOS Sequoia, ваш ноутбук, вероятно, довольно быстро расходует заряд аккумулятора из-за настроек по умолчанию, которые вы никогда не проверяли.