Продлить время работы ноутбука во время блэкаутов: включите 5 скрытых настроек (фото)

Во время отключений света работать на ноутбуке бывает сложно. Не все могут подключить зарядную станцию или выйти в кафе с розеткой. Но есть способы улучшить автономность гаджета, когда отключат свет по графику.

Несмотря на стабилизационные отключения света в Украине, под график света ДТЭК можно подстроиться даже без портативных электростанций. Фокус о расскажет о пяти неочевидных настройках, способных помочь на время действия отключений электроэнергии.

Энергосбережение

Простейший способ сэкономить аккумулятор одним кликом — включить режим "Энергосбережение", доступный в быстрых параметрах Windows 11. Он работает в нескольких направлениях:

Лимит производительности: графика и процессор и потребляют меньше энергии;

графика и процессор и потребляют меньше энергии; Яркость дисплея автоматически снижается (часто до 30% по умолчанию);

автоматически снижается (часто до 30% по умолчанию); Системные визуальные эффекты: прозрачность окон и анимации ограничиваются;

прозрачность окон и анимации ограничиваются; Активность фоновых приложений и процессов синхронизации уменьшается;

и процессов синхронизации уменьшается; Маловажные функции: некоторые некритичные службы ОС приостанавливаются.

Энергосбережение в Windows 11

Система может стать менее отзывчивой, но взамен на более длительную эксплуатацию. Пресет можно активировать вручную сразу, либо задать автоматическое включение при достижении низкого уровня заряда (скажем, менее 20%)

Яркость и частота обновления экрана

Дисплей — это главный элемент, расходующий энергию в ноутбуке. Понижение яркости до минимально читаемого порога — пожалуй, самый эффективный способ сохранения энергии. Вдобавок немногие знают, что лэптопы с повышенной частотой обновления матрицы (например, игровые модели на 120 или 144 Гц) расходуют куда больше заряда ради плавности картинки.

Параметры дисплея Windows 11

Исправить это на время отключений электричества можно в "Настройках" > "Система" > "Дисплей" > "Расширенные настройки дисплея" > "Выберите частоту обновления". Стоит включить минимальное доступное значение (как правило, стандартные 60 Гц). Когда вернут свет, настройку можно вернуть в исходное состояние.

Режим производительности

Встроенные настройки питания универсальны и доступны на любом устройстве с Windows 11. Чтобы настроить:

Нажмите на значок батареи на панели задач правой кнопкой мыши, затем "Параметры питания и спящего режима"

В разделе "Режим питания" выберите "Максимальная энергоэффективность".

Настройки питания Windows 11

В панели управления > "Cистема и безопасность" "Электропитание" доступны и классические пресеты, в основном влияющие на время перехода в спящий режим. Здесь можно выбрать план "Экономия энергии".

Еще многие производители ноутбуков предлагают фирменное ПО для регулирования производительности, например:

MyASUS: Предоставляет общие настройки "Режима производительности вентилятора" или "Режима питания", где можно выбрать профиль "Тихий" или "Сбалансированный". Это оптимизирует работу системы охлаждения и ЦП для снижения энергопотребления и шума.

Предоставляет общие настройки "Режима производительности вентилятора" или "Режима питания", где можно выбрать профиль "Тихий" или "Сбалансированный". Это оптимизирует работу системы охлаждения и ЦП для снижения энергопотребления и шума. Armoury Crate: используется для игровых моделей Asus ROG и TUF. В нем можно выбрать профиль "Тихий" или "Windows", чтобы система работала по настройкам Windows, которые обычно более энергоэффективны, чем профили "Производительность" или "Турбо".

используется для игровых моделей Asus ROG и TUF. В нем можно выбрать профиль "Тихий" или "Windows", чтобы система работала по настройкам Windows, которые обычно более энергоэффективны, чем профили "Производительность" или "Турбо". ProArt Creator Hub: Для ноутбуков серии ProArt, также имеет настройки режимов работы для экономии энергии.

Утилита Asus Armoury Crate

Другие бренды:

Dell (My Dell/Dell Power Manager): Позволяет выбирать между режимами, такими как "Оптимизированный" или "Экономия заряда батареи", которые регулируют управление температурой, скоростью вентиляторов и питанием процессора.

(My Dell/Dell Power Manager): Позволяет выбирать между режимами, такими как "Оптимизированный" или "Экономия заряда батареи", которые регулируют управление температурой, скоростью вентиляторов и питанием процессора. HP (HP System Event Utility или OMEN Gaming Hub): Предоставляет аналогичные настройки режимов питания.

(HP System Event Utility или OMEN Gaming Hub): Предоставляет аналогичные настройки режимов питания. Lenovo (Lenovo Vantage): Имеет функцию "Smart Performance" или режимы, помогающие оптимизировать работу системы.

Использование этих утилит в сочетании с системными настройками Windows 11 обеспечивает наилучший контроль над батареей вашего устройства.

Экономия заряда в браузерах

Экономия энергии в браузере

Многие популярные браузеры имеют свои механизмы экономии заряда. Они снижают активность фоновых вкладок и ограничивают потребление ресурсов. В Google Chrome есть "Режим энергосебережения", доступный через "Настройки" > "Производительность" > раздел "Питание" (Energy Saver). Рекомендуем выбрать опцию "Включать, когда компьютер работает не от сети питания".

В Opera это сделать даже проще. Значок батареи обычно появляется справа от адресной строки, когда лэптоп отключается от сети. Нажмите на него и активируйте "Экономия заряда". Опция ограничивает фоновые процессы веб-страниц и визуальные эффекты, такие как плавный скроллинг и частота кадров видео, когда вы не взаимодействуете с вкладкой.

Раньше Фокус приводил дополнительные инструкции по теме: эти 5 настроек разряжают аккумулятор вашего ноутбука. Неважно, используете ли вы Windows 11 или macOS Sequoia, ваш ноутбук, вероятно, довольно быстро расходует заряд аккумулятора из-за настроек по умолчанию, которые вы никогда не проверяли.