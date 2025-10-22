Эти 5 настроек разряжают аккумулятор вашего ноутбука: их стоит изменить сегодня же

Неважно, используете ли вы Windows 11 или macOS Sequoia, ваш ноутбук, вероятно, довольно быстро расходует заряд аккумулятора из-за настроек по умолчанию, которые вы никогда не проверяли.

Высокая частота обновления, фоновая синхронизация и эффектная графика незаметно "поглощают" заряд батареи ноутбука. Решение простое: измените эти 5 настроек, и время работы гаджета заметно увеличится, пишет livemint.com.

Измените режим производительности и энергопотребления

Windows 11 (24H2): откройте "Настройки" → "Система" → "Питание и аккумулятор" → "Режим питания".

Если выбран режим "Максимальная производительность", переключитесь на "Максимальная энергоэффективность". Это ограничит разгон процессора и загрузку графического процессора, продлевая время резервного копирования без задержек. Новые "Рекомендации по энергопотреблению" в 24H2 могут автоматически настроить эти параметры.

macOS Sequoia: откройте "Параметры системы" → "Аккумулятор" → "Режим энергосбережения" и включите режим "Только от аккумулятора".

Это снижает частоту обновления, фоновую синхронизацию и активность вентиляторов. Работа процессора на полной мощности даже в режиме ожидания беспричинно расходует электроэнергию.

Снизьте уровень яркости и частоту обновления дисплея

Один только экран потребляет до половины общего энергопотребления. Поддерживайте яркость ниже 60% или позвольте функции "Автояркость" управлять ею.

В Windows включите функцию "Динамическая частота обновления" (DRR) в разделе "Параметры дисплея" → "Дополнительные функции дисплея" и уменьшите частоту обновления со 120 Гц до 60 Гц при работе от аккумулятора.

На MacBook Pro откройте "Системные настройки" → "Дисплеи" и выберите "Переменная" или "Фиксированная 60 Гц". Это мгновенно увеличивает время работы, не прерывая работу графики.

Отключите фоновые приложения и программы автозагрузки

Приложения, такие как OneDrive, Почта, Spotify и Adobe Cloud, синхронизируются непрерывно, пока вы их не остановите.

В Windows откройте "Диспетчер задач" → "Автозагрузка" и отключите дополнительные приложения.

Затем перейдите в "Настройки" → "Система" → "Питание и аккумулятор" → "Использование аккумулятора", чтобы определить, что больше всего потребляет заряд батареи.

В macOS откройте "Настройки системы" → "Основные" → "Объекты входа" и отключите фоновый режим.

В обеих системах отключите Power Nap или "Обновление приложений в фоновом режиме". Они поддерживают работу системы даже при закрытой крышке.

Отключите визуальные эффекты, анимацию и прозрачность

Прозрачные меню и эффекты движения могут выглядеть стильно, но они постоянно используют ваш графический процессор.

Windows: "Настройки" → "Универсальный доступ" → "Визуальные эффекты" — отключите "Прозрачность и анимацию".

macOS: "Настройки системы" → "Универсальный доступ" → "Экран" — включите "Уменьшение движения" и "Уменьшение прозрачности".

Это одно изменение может сэкономить до 15% энергии на ультрабуках со встроенной графикой.

Перегрузите Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию

Включенные беспроводные сети на протяжении всего дня незаметно расходуют заряд батареи.

Пользователи Windows могут отключить их в разделе "Быстрые настройки" → "Режим полета" или отключить функцию "Найти устройство" в разделе "Конфиденциальность и безопасность" → "Местоположение".

В macOS откройте "Системные настройки" → "Сеть" и вручную отключите Wi-Fi или Bluetooth.

Если вы не играете, отключите выделенный графический процессор. Это легко сэкономит еще полчаса использования.

