Ці 5 налаштувань розряджають акумулятор вашого ноутбука: їх варто змінити сьогодні ж

Незалежно від того, чи використовуєте ви Windows 11, чи macOS Sequoia, ваш ноутбук, імовірно, досить швидко витрачає заряд акумулятора через налаштування за замовчуванням, які ви ніколи не перевіряли.

Висока частота оновлення, фонова синхронізація та ефектна графіка непомітно "поглинають" заряд батареї ноутбука. Рішення просте: змініть ці 5 налаштувань, і час роботи гаджета помітно збільшиться, пише livemint.com.

Змініть режим продуктивності та енергоспоживання

Windows 11 (24H2): відкрийте "Налаштування" → "Система" → "Живлення та акумулятор" → "Режим живлення".

Якщо обрано режим "Максимальна продуктивність", перейдіть на "Максимальна енергоефективність". Це обмежить розгін процесора і завантаження графічного процесора, продовжуючи час резервного копіювання без затримок. Нові "Рекомендації з енергоспоживання" в 24H2 можуть автоматично налаштувати ці параметри.

macOS Sequoia: відкрийте "Параметри системи" → "Акумулятор" → "Режим енергоощадності" і ввімкніть режим "Тільки від акумулятора".

Це знижує частоту оновлення, фонову синхронізацію та активність вентиляторів. Робота процесора на повній потужності навіть у режимі очікування безпричинно витрачає електроенергію.

Знизьте рівень яскравості та частоту оновлення дисплея

Один тільки екран споживає до половини загального енергоспоживання. Підтримуйте яскравість нижче 60% або дозвольте функції "Автояскравість" керувати нею.

У Windows увімкніть функцію "Динамічна частота оновлення" (DRR) у розділі "Параметри дисплея" → "Додаткові функції дисплея" і зменшіть частоту оновлення зі 120 Гц до 60 Гц під час роботи від акумулятора.

На MacBook Pro відкрийте "Системні налаштування" → "Дисплеї" і виберіть "Змінна" або "Фіксована 60 Гц". Це миттєво збільшує час роботи, не перериваючи роботу графіки.

Ноутбук Фото: Christin Hume/Unsplash

Вимкніть фонові програми та програми автозавантаження

Застосунки, як-от OneDrive, Пошта, Spotify і Adobe Cloud, синхронізуються безперервно, поки ви їх не зупините.

У Windows відкрийте "Диспетчер завдань" → "Автозавантаження" і відключіть додаткові додатки.

Потім перейдіть у "Налаштування" → "Система" → "Живлення та акумулятор" → "Використання акумулятора", щоб визначити, що найбільше споживає заряд батареї.

У macOS відкрийте "Налаштування системи" → "Основні" → "Об'єкти входу" і вимкніть фоновий режим.

В обох системах вимкніть Power Nap або "Оновлення додатків у фоновому режимі". Вони підтримують роботу системи навіть при закритій кришці.

Вимкніть візуальні ефекти, анімацію та прозорість

Прозорі меню та ефекти руху можуть мати стильний вигляд, але вони постійно використовують ваш графічний процесор.

Windows: "Налаштування" → "Універсальний доступ" → "Візуальні ефекти" — вимкніть "Прозорість і анімацію".

macOS: "Налаштування системи" → "Універсальний доступ" → "Екран" — увімкніть "Зменшення руху" і "Зменшення прозорості".

Ця одна зміна може заощадити до 15% енергії на ультрабуках із вбудованою графікою.

Перезавантажте Wi-Fi, Bluetooth і геолокацію

Увімкнені бездротові мережі протягом усього дня непомітно витрачають заряд батареї.

Користувачі Windows можуть відключити їх у розділі "Швидкі налаштування" → "Режим польоту" або відключити функцію "Знайти пристрій" у розділі "Конфіденційність і безпека" → "Місцезнаходження".

У macOS відкрийте "Системні налаштування" → "Мережа" і вручну відключіть Wi-Fi або Bluetooth.

Якщо ви не граєте, вимкніть виділений графічний процесор. Це легко заощадить ще півгодини використання.

