Найлегший у світі ноутбук важить лише 634 грами: на що здатен цей "звір" (фото)

Вирушаючи в подорож, ми намагаємося всіляко спростити собі життя і полегшити свій багаж. Якраз для таких цілей і підійде найлегший у світі ноутбук від японської компанії Fujitsu.

Ноутбук Fujitsu FMV UX-K3 важить лише 634 грами, пише gizmochina.com. Цим гаджетом компанія вивела концепцію суперпортативності на принципово новий рівень.

Ноутбук Fujitsu FMV UX-K3 Фото: Fujitsu

Легкий корпус FMV UX-K3 виконаний із суміші вуглецевого волокна і магній-літієвого сплаву. Це забезпечує і тонку, і водночас міцну конструкцію (товщина корпусу — всього 17,6 мм). І те, і інше однозначно стане в пригоді в поїздках — адже важливо, щоб пристрій був досить легким і компактним, але при цьому не крихким.

UX-K3 працює на процесорі Intel Core Ultra 7 255U з двома ядрами продуктивності та десятьма ядрами ефективності, які можуть розганятися до 4,8 ГГц. Процесор доповнено 16 ГБ оперативної пам'яті та твердотільним накопичувачем на 512 ГБ. А вбудована графіка Intel Arc забезпечує низьке енергоспоживання при помірних навантаженнях.

14-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 1920×1200, співвідношенням сторін 16:10 і яскравістю 400 ніт забезпечує баланс між чітким зображенням та енергоефективністю. Також є підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C із зарядкою потужністю 65 Вт, два порти USB-A, HDMI, Ethernet, роз'єм 3,5 мм і слот для карт пам'яті microSD (усе це йде в комплекті). Заряджається ноутбук через USB-C за допомогою адаптера потужністю 65 Вт вагою 150 грамів. Приємним бонусом йде веб-камера 1080p зі шторкою.

Єдиний мінус — акумулятор ємністю 31 Вт/год. На цілий день автономної роботи його, звичайно, не вистачить. Батарея витримає близько семи годин перегляду відео або до 18 годин у режимі очікування.

