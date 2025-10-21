Самый легкий в мире ноутбук весит всего 634 грамма: на что способен этот "зверь"(фото)

Отправляясь в путешествие, мы стараемся всячески упростить себе жизнь и облегчить свой багаж. Как раз для таких целей и подойдет самый легкий в мире ноутбук от японской компании Fujitsu.

Ноутбук Fujitsu FMV UX-K3 весит всего 634 грамма, пишет gizmochina.com. Этим гаджетом компания вывела концепцию суперпортативности на принципиально новый уровень.

Ноутбук Fujitsu FMV UX-K3 Фото: Fujitsu

Легкий корпус FMV UX-K3 выполнен из смеси углеродного волокна и магний-литиевого сплава. Это обеспечивает и тонкую, и в то же время прочную конструкцию (толщина корпуса – всего 17,6 мм). И то, и другое однозначно пригодится в поездках – ведь важно, чтобы устройство было достаточно легким и компактным, но при этом не хрупким.

UX-K3 работает на процессоре Intel Core Ultra 7 255U с двумя ядрами производительности и десятью ядрами эффективности, которые могут разгоняться до 4,8 ГГц. Процессор дополнен 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. А встроенная графика Intel Arc обеспечивает низкое энергопотребление при умеренных нагрузках.

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200, соотношением сторон 16:10 и яркостью 400 нит обеспечивает баланс между четким изображением и энергоэффективностью. Также есть поддержка Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4, USB-C с зарядкой мощностью 65 Вт, два порта USB-A, HDMI, Ethernet, разъем 3,5 мм и слот для карт памяти microSD (все это идет в комплекте). Заряжается ноутбук через USB-C с помощью адаптера мощностью 65 Вт весом 150 граммов. Приятным бонусом идет веб-камера 1080p со шторкой.

Единственный минус – аккумулятор емкостью 31 Вт/ч. На целый день автономной работы его, конечно, не хватит. Батарея выдержит около семи часов просмотра видео или до 18 часов в режиме ожидания.

