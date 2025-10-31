Подовжити час роботи ноутбука під час блекаутів: увімкніть 5 прихованих налаштувань (фото)

Під час відключень світла працювати на ноутбуці буває складно. Не всі можуть підключити зарядну станцію або вийти в кафе з розеткою. Але є способи поліпшити автономність гаджета, коли вимкнуть світло за графіком.

Незважаючи на стабілізаційні відключення світла в Україні, під графік світла ДТЕК можна підлаштуватися навіть без портативних електростанцій. Фокус про розповість про п'ять неочевидних налаштувань, здатних допомогти на час дії відключень електроенергії.

Енергозбереження

Найпростіший спосіб заощадити акумулятор одним кліком — увімкнути режим "Енергозбереження", доступний у швидких параметрах Windows 11. Він працює в кількох напрямках:

Ліміт продуктивності: графіка і процесор споживають менше енергії;

графіка і процесор споживають менше енергії; Яскравість дисплея автоматично знижується (часто до 30% за замовчуванням);

автоматично знижується (часто до 30% за замовчуванням); Системні візуальні ефекти: прозорість вікон і анімації обмежуються;

прозорість вікон і анімації обмежуються; Активність фонових додатків і процесів синхронізації зменшується;

і процесів синхронізації зменшується; Маловажливі функції: деякі некритичні служби ОС припиняються.

Енергозбереження у Windows 11 Фото: Скриншот

Система може стати менш чуйною, але натомість на більш тривалу експлуатацію. Пресет можна активувати вручну одразу, або задати автоматичне ввімкнення в разі досягнення низького рівня заряду (скажімо, менше 20%)

Яскравість і частота оновлення екрана

Дисплей — це головний елемент, що витрачає енергію в ноутбуці. Зниження яскравості до мінімально читабельного порога — мабуть, найефективніший спосіб збереження енергії. До того ж мало хто знає, що лептопи з підвищеною частотою оновлення матриці (наприклад, ігрові моделі на 120 або 144 Гц) витрачають значно більше заряду заради плавності картинки.

Параметри дисплея Windows 11 Фото: Скриншот

Виправити це на час відключень електрики можна в "Налаштуваннях" > "Система" > "Дисплей" > "Розширені налаштування дисплея" > "Виберіть частоту оновлення". Варто ввімкнути мінімальне доступне значення (як правило, стандартні 60 Гц). Коли повернуть світло, налаштування можна повернути в початковий стан.

Режим продуктивності

Вбудовані налаштування живлення універсальні й доступні на будь-якому пристрої з Windows 11. Щоб налаштувати:

Натисніть на значок батареї на панелі завдань правою кнопкою миші, потім "Параметри живлення і сплячого режиму"

У розділі "Режим живлення" виберіть "Максимальна енергоефективність".

Налаштування живлення Windows 11 Фото: Скриншот

У панелі управління > "Система і безпека" "Електроживлення" доступні і класичні пресети, які в основному впливають на час переходу в сплячий режим. Тут можна вибрати план "Економія енергії".

Ще багато виробників ноутбуків пропонують фірмове ПЗ для регулювання продуктивності, наприклад:

MyASUS: Надає загальні налаштування "Режиму продуктивності вентилятора" або "Режиму живлення", де можна вибрати профіль "Тихий" або "Збалансований". Це оптимізує роботу системи охолодження і ЦП для зниження енергоспоживання і шуму.

Надає загальні налаштування "Режиму продуктивності вентилятора" або "Режиму живлення", де можна вибрати профіль "Тихий" або "Збалансований". Це оптимізує роботу системи охолодження і ЦП для зниження енергоспоживання і шуму. Armoury Crate: використовується для ігрових моделей Asus ROG і TUF. У ньому можна вибрати профіль "Тихий" або "Windows", щоб система працювала за налаштуваннями Windows, які зазвичай більш енергоефективні, ніж профілі "Продуктивність" або "Турбо".

використовується для ігрових моделей Asus ROG і TUF. У ньому можна вибрати профіль "Тихий" або "Windows", щоб система працювала за налаштуваннями Windows, які зазвичай більш енергоефективні, ніж профілі "Продуктивність" або "Турбо". ProArt Creator Hub: Для ноутбуків серії ProArt, також має налаштування режимів роботи для економії енергії.

Утиліта Asus Armoury Crate Фото: Скриншот

Інші бренди:

Dell (My Dell/Dell Power Manager): Дає змогу обирати між режимами, як-от "Оптимізований" або "Економія заряду батареї", які регулюють керування температурою, швидкістю вентиляторів і живленням процесора.

(My Dell/Dell Power Manager): Дає змогу обирати між режимами, як-от "Оптимізований" або "Економія заряду батареї", які регулюють керування температурою, швидкістю вентиляторів і живленням процесора. HP (HP System Event Utility або OMEN Gaming Hub): Надає аналогічні налаштування режимів живлення.

(HP System Event Utility або OMEN Gaming Hub): Надає аналогічні налаштування режимів живлення. Lenovo (Lenovo Vantage): Має функцію "Smart Performance" або режими, що допомагають оптимізувати роботу системи.

Використання цих утиліт у поєднанні з системними налаштуваннями Windows 11 забезпечує найкращий контроль над батареєю вашого пристрою.

Економія заряду в браузерах Фото: Скриншот

Економія енергії в браузері

Багато популярних браузерів мають свої механізми економії заряду. Вони знижують активність фонових вкладок і обмежують споживання ресурсів. У Google Chrome є "Режим енергозбереження", доступний через "Налаштування" > "Продуктивність" > розділ "Живлення" (Energy Saver). Рекомендуємо вибрати опцію "Вмикати, коли комп'ютер працює не від мережі живлення".

В Opera це зробити навіть простіше. Значок батареї зазвичай з'являється праворуч від адресного рядка, коли лептоп відключається від мережі. Натисніть на нього й активуйте "Економія заряду". Опція обмежує фонові процеси веб-сторінок і візуальні ефекти, як-от плавний скролінг і частота кадрів відео, коли ви не взаємодієте з вкладкою.

Раніше Фокус наводив додаткові інструкції по темі: ці 5 налаштувань розряджають акумулятор вашого ноутбука. Незалежно від того, чи використовуєте ви Windows 11, чи macOS Sequoia, ваш ноутбук, імовірно, доволі швидко витрачає заряд акумулятора через налаштування за замовчуванням, яких ви ніколи не перевіряли.