Новорічний стіл 2025/2026: експерти попередили, що ціни на головний продукт зростуть

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко попередив, що в найближчі місяці ціни на хліб будуть поступово рости. Однак експерти не бачать сенсу робити запаси, адже цей продукт швидко псується.

Якщо поточні тенденції на підвищення цін збережуться, ціна на хліб зросте. Однак ситуація невизначена, і точно спрогнозувати межі цього зростання неможливо. Про це Дученко повідомив у коментарі "Телеграфу".

"Ми не виключаємо можливе зростання ціни хліба на 5% до Нового року", — зауважив він.

Зі слів фахівця, до Великодня 2026 року вартість хлібу може зрости вже на 10%. Однак ці цифри — орієнтовні, і ситуація може змінитись як на краще, так і на гірше.

"Виробники-пекарі відчувають значний фінансовий тиск, спричинений волатильністю закупівельних цін, підвищенням логістичних витрат та загальною нестабільністю сировинної бази", — пояснив Дученко.

Директор хлібопекарного виробництва "Урожай" у Запоріжжі Олексій Пучков запевнив, що подорожчання на 30% — нереальне. Він погодився подорожчання не перевищить 10-15%.

Стрибок цін стримують супермаркети

Різкого стрибка цін на хліб не буде завдяки позиції великих торгових мереж.

"Мережі зараз вже розсилають нам листи, що вони з листопада накладуть мораторій на підйом цін", — повідомив Пучков.

З його слів, великі мережі дуже критично ставляться до підвищення цін на понад 10-15%. Тому подорожчання "умисно блокують". Причина цьому — саме супермаркети є основним ланцюжком збуту хліба і вони борються за покупця.

У супермаркетах часто є власне виробництво хліба, і ціноутворення там інше — доставлення, бонусів і повернень немає. Умовно вартість сировини множать на коефіцієнт і продають. Якщо пекарі сильно підвищать ціни, різниця буде дуже помітною, а через економічну ситуацію українці вже частіше обирають найдешевший хліб. Зокрема, попит на булочки впав.

"Це нам не на користь злетіти на таку велику зразу цифру", — підкреслив Пучков.

Робити запаси немає сенсу

Експерти одностайні у тому, що запасатись хлібом не слід. На відміну від масла, наприклад, хліб довго не зберігається. Окрім того, подорожчання буде поступовим і помірним — максимум на 5-10% у найближчі місяці.

