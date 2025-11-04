ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми

Некоторые типы домов промерзают за сутки, а есть такие, что способны выдержать неделю без отопления. Но панельные "хрущевки", которых полно в украинских городах, промерзают за 36 часов.

В Украине прогнозируют самый сложный отопительный сезон за все время полномасштабного вторжения России. Россияне постоянно атакуют энергогенерирующие объекты по всей территории Украины, а цель Кремля — уничтожить критическую инфраструктуру и оставить людей без тепла и света. Какие типы домов промерзнут быстрее других во время возможных масштабных блэкаутов, выяснял "Телеграф".

Какие дома замерзнут первыми

Панельные "хрущевки"

Самыми опасными для проживания во время отключений отопления оказались панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Эти дома, возведенные во времена Никиты Хрущева из готовых бетонных плит, промерзают быстрее других.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", объясняет, что "хрущевки" промерзают за 36-48 часов.

Девятиэтажные "панельки" и шестнадцатиэтажки

Однако по словам другого специалиста, высокие панельные дома замерзают еще быстрее пятиэтажек. Кристина Ненно, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утверждает, что 16-этажные дома серии БПС, как на "Колибрисе" (круг Леся Курбаса и Гната Юры) или на углу Николая Руденко (бывшая Кольцова) и улицы Зодчих в Киеве, и однотипные с ними теряют тепло быстрее всего.

А уже после них будут замерзать обычные девятиэтажные панельки, а уже только потом пятиэтажные "хрущевки".

Кирпичные "хрущевки"

Кирпичные пятиэтажки хрущевской эпохи имеют лучшие показатели теплосбережения по сравнению с панельными. Их строили из красного кирпича, что обеспечивало естественную теплоизоляцию.

"Кирпичные "хрущевки" теплые, потому что кирпич априори держит тепло и потом отдает, даже если нет отопления", — рассказывает Кристина Ненно.

Такие дома можно увидеть на Воскресенке, Дарнице, Сырце, Нивках в Киеве. Толщина стен в них составляет около 40 сантиметров, что вдвое меньше "сталинки", но лучше "панельки". Кирпич имеет естественную способность аккумулировать тепло в течение дня и медленно отдавать его ночью.

Однако даже эти дома не выдержат долго без отопления — максимум 2-3 суток при морозе минус 5 градусов.

Дома из белого кирпича

Сооружения из белого кирпича, построенные значительно позже "хрущевок", демонстрируют лучшие показатели энергоэффективности. Олег Попенко отмечает: "Дома из белого кирпича строились гораздо позже. Там теплосбережение, энергоэффективность немного лучше. Они не являются супер энергоэффективными, но все же гораздо лучше держат тепло, чем обычные "панельки".

Белый силикатный камень имеет более низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с бетоном, который использовался в панельках. Такие дома могут продержаться без отопления 3-4 суток.

"Чешские" панельки

Отдельную категорию составляют так называемые чешские проекты — модернизированные панельные дома. В чешских проектах другая система подачи тепла и более качественный общий проект. Панели соединяются по принципу "замок" — с выступами и впадинами, что минимизирует тепловые потери через швы. Даже если отопление отключат, такие дома дольше держат остаточное тепло — до 4-5 суток.

Их можно узнать по характерным девятиэтажным коробкам без окон на лестничных клетках с улицы и часто с эркерами на фасадах.

"Чешские панельки лучше. Во-первых, они построены по-другому. Их система построения обеспечивает сохранение тепла в доме намного лучше, чем наши "хрущевки"-"панельки"", — объясняет Олег Попенко.

"Сталинки"

Самыми устойчивыми к морозам оказались дома сталинской эпохи. Эти сооружения, возведенные еще до 1950-х годов немецкими строителями, обладают уникальными характеристиками теплосбережения.

""Сталинки" очень теплые. Эти дома фасадные, они имеют толстые стены, высоченные потолки — 3,5-4 метра", — рассказывает Олег Попенко.

Толщина стен в сталинках достигает 60-100 сантиметров. Это полноценная кирпичная кладка, рассчитанная на столетие эксплуатации. Такие массивные конструкции работают как аккумулятор тепла — медленно нагреваются, но и очень медленно отдают тепло наружу.

Высокие потолки создают дополнительный объем для обогрева, но массивные стены полностью компенсируют этот недостаток. "Сталинки" могут продержаться без отопления 5-7 дней даже при температуре минус 5-10 градусов.

Новостройки

Абсолютными лидерами по энергосбережению стали современные дома, возведенные за последние 10-15 лет. "Обычный кирпичный дом, построенный и утепленный, может держать температуру и 3, 4, 5 дней, например", — говорит Олег Попенко.

Если дом утеплен по периметру минеральной ватой, имеет двухкамерные стеклопакеты с энергоэффективным стеклом, то при температуре минус 5 на улице внутри будет держаться плюс 15-17 градусов. Тепло выделяют газовая плита, люди, бытовые приборы.

В современных домах даже инженерные сети лучше защищены. Трубы и стояки спрятаны, изолированы, поэтому дом может продержаться 5-7 дней без риска замораживания системы.

Почему дома, построенные в советские времена так быстро замерзают

Заслуженный архитектор Украины, профессор Сергей Юнаков объяснил, что в СССР экономили на материалах, поэтому советские дома так плохо держат тепло.

"Было 38 сантиметров толщины стены. А под подоконником мы ставили батарею. Кто-то предложил: давайте под подоконником делать не 38, а 25 сантиметров. И там спрячется батарея", — объясняет эксперт.

Это решение позволило сэкономить на кирпиче и создать нишу для радиаторов, но создало самое слабое место в стене. Через эти участки толщиной всего 25 сантиметров идет основная потеря тепла.

"Экономика должна быть экономной — была такая советская поговорка. Это тот случай, когда экономили на спичках, но прикуривали на пожаре", — шутит Юнаков.

Напомним, с 29 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению. В течение следующей недели все дома столицы должны получить тепло, однако городские власти предупреждают: новый сезон будет проходить в условиях повышенных рисков из-за возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Между тем нардеп Алексей Гончаренко после российского массированного удара по Украине 22 октября писал, что вражеские атаки "выбили" почти всю украинскую газовую систему и этой зимой отопление в Украине "под вопросом".