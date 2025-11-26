Як змінились ціни на продукти в Україні з 2024 року: що подорожчало найбільше

На понад 41 відсоток зросли ціни на яйця, що зробило їх "рекордсменом" у зростанні цін. А найменше подорожчав сир.

Журналісти "Укрінформу" проаналізували дані Державної служби статистики та зробили порівняльну інфографіку, в якій показали, як саме змінились ціни із жовтня 2024 року.

Як змінились ціни на продукти з жовтня 2024 року Фото: Укрінформ

За даними Державної служби статистики найбільше подорожчали яйця — на 41,9 відсотка. Також відчутно зросли ціни на м'ясо (25,2 відсотка) та на хліб (16,5 відсотків).

А от ціни на овочі та цукор впали. Овочі знизились у ціні на 21,5 відсотка, а цукор подешевшав на 6,6 відсотка. Щоправда фрукти зросли в ціні — на 22,1 відсотка.

Раніше аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів, що ціни на продукти формуються не одним чинником. На них впливають інфляція, витрати на логістику, енергоносії та поведінка валютного ринку.

"На сьогодні єдиного чинника, який би впливав на підвищення або зменшення цін, нема. Це завжди сукупність чинників", — пояснив експерт.

Нагадаємо, кілька днів тому киянка була шокована, коли знайшла в одному із столичних супермаркетів черешню за 3000 гривень.

Також експерти попередили, що ціни на хліб будуть зростати і надалі.