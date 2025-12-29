В Україні подорожчало еспресо: в яких областях найвищі ціни на каву

Кава в Україні за рік зросла в ціні на 17%. В середньому чашка еспресо в українських кав'ярнях обійдеться у 41 грн, що майже вдвічі більше за вартість на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Аналіз ціни на каву в Україні в грудні опублікував 29 грудня Опендатабот. Спільно з українською компанією з автоматизації ресторанів Poster платформа середню вартість чашки напою в різних регіонах і представив "Індекс Еспресо України 2025".

За словами авторів дослідження, торік у грудні чашку еспресо в Україні можна було купити в середньому за 35 грн.

Як змінювалася вартість еспресо в Україні з 2017-го по 2025 рік Фото: Опендатабот

Ціна кави: де в Україні найдорожче еспресо

За даними Опендатабот, найдорожче кава продається у Львівській області — там на еспресо ставлять цінник в середньому 41 грн за чашку, що на 19% більше, ніж торік. Проте Львівщина вперше очолила цей рейтинг, витіснивши Одеську область, яка була рекордсменкою за цінами на філіжанку еспресо протягом двох років поспіль. У грудні 2025 року на Одещині чашка обходиться в середньому у 45 грн.

Найдешевшу каву — по 33 грн за філіжанку еспресо — можна знайти в Хмельницькій області, хоча тут вона за рік подорожчала на 18%. У Запорізькій і Кіровоградській областях еспресо продають за 35 грн.

Найсильніше кава за рік подорожчала в Сумській області — на 26%, та ціна на еспресо тут становить 36 грн, що все ще нижче за середньоукраїнську вартість. Аналітики зазначили, що у 2024 році Сумщина була в рейтингу серед областей із найнижчими цінами на каву.

Ціна еспресо по Україні станом на грудень 2025 року за даними Poster

