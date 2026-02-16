Правительство изменило проценты "Национального кэшбэка": обновленные правила будут действовать с 1 марта

С 1 марта проценты по программе "Национальный кэшбек" будут отличаться для различных категорий товаров в зависимости от того, насколько они испытывают давление импорта. Большим будет кэшбек, в частности, за сыры и некоторые виды макаронных изделий.

Об обновленной модели программы "Национальный кэшбек" сообщает 16 февраля пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Действующие правила (10% кэшбэка за все товары программы) будут действовать до 28 февраля, а с 1 марта в зависимости от категории товара будет начисляться уже 5% или 15%.

По новому подходу кэшбек на карты украинцев будет поступать следующим образом:

15% — за потребительские товары украинского производства категорий, где доля импорта в потребительской корзине выше 35% (это в частности косметика, средства гигиены, бытовая химия, товары для дома и ремонта, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных и т.д., а из продуктов — твердые и мягкие сыры и определенные виды макаронных изделий и круп);

5% — за украинские товары категорий, где импорта в потребительской корзине меньше, чем 35% (сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, товары в аптеках, снеки, консервация, овощи, фрукты, рыба, мясо и морепродукты, молочные продукты кроме сыров, соусы и приправы, яйца, масло, замороженные продукты, мука, хлеб и свежая выпечка, товары для сада и огорода и т.д.).

В Министерстве рассказали, что к программе "Национальный кэшбек" за полтора года присоединились 4,9 млн украинцев, а украинских товаров было приобретено на более 63 млрд грн.

"С 1 марта мы переходим к более точному и гибкому подходу: дифференцированный кэшбек позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами — без увеличения общего бюджета программы. В то же время мы сохраняем право и в дальнейшем калибровать программы в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке", — сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

С ритейлерами, производителями и банками до 1 марта Минэкономики проведет разъяснительную работу по новым правилам.

Начисления, как и раньше, будут поступать на выбранную в "Дії" карту "Национальный кэшбек". Сумму начислений также можно будет проверять в приложении.

"Национальный кэшбэк": как присоединиться и на что можно потратить

В ведомстве напомнили, что потратить начисленные по программе "Национальный кэшбэк" средства можно на:

коммунальные услуги;

услуги почты;

продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия, сделанные в Украине;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность (донаты для ВСУ и другие цели).

Выяснить, участвует ли товар в программе, можно на сайте "Сделано в Украине" или просканировав штрихкод в приложении "Дія".

Для участия в программе "Национальный кэшбек" нужно зарегистрироваться в "Дії", выбрать один из банков-участников программы и открыть в нем соответствующую карту, дав согласие на обработку транзакций.

Напомним, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев анонсировал изменения в программе "Национальный кэшбек" в интервью 13 января. Он отмечал, что от давления импорта страдает в частности молочная продукция украинского производства.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 27 января сообщало, что украинцы должны декларировать "еПоддержку", "Национальный кэшбек" и "Пакет малыша".