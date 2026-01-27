Украинцы должны декларировать "еПоддержку", "Национальный кэшбек" и даже "Пакет малыша", — НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило публичным служащим, которые воспользовались государственной помощью и получили средства от указанных программ, что согласно нормам действующего законодательства, эта категория помощи подлежит обязательному декларированию.

В НАПК отметили, что государственные программы социальной поддержки стали "важным инструментом помощи гражданам в различных жизненных ситуациях". Однако получение таких выплат имеет свои особенности, в частности в части их декларирования.

Там отметили, что государственная программа "еПоддержка" была основана в конце 2021 года с целью поддержки украинского бизнеса, который пострадал от пандемии COVID-19. Однако, с марта 2022 года программа "еПоддержка" была переориентирована на помощь людям, которые потеряли работу из-за полномасштабного вторжения россиян. Она предусматривает получение определенными категориями людей 6,5 тыс. грн. В отличие от "ковидной тысячи", которые предоставлялись исключительно в безналичной форме, и которые невозможно было монетизировать, эти средства не имеют ограничений на использование — их можно снимать наличными или переводить на другие счета. Для целей декларирования эти деньги являются доходом и требуют отражения в декларации.

"Средства, полученные в рамках программ "Кэшбек "Сделано в Украине" ("Национальный кэшбек"), "еПоддержка", "Зимняя Поддержка", указываются в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации.

При выборе необходимого вида дохода ("еПоддержка", "Зимняя поддержка", "Национальный кэшбек "Сделано в Украине") данные об источнике заполняются автоматически", — говорится в заявлении.

Также в НАПК вспомнили о единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" (Baby-box). Указанная выплата отражается в декларации только в случае их монетизации, то есть получения в денежной форме.

"Важно: в разделе 12.1 декларант должен указать данные о банке, где открыта карта для социальных выплат в рамках указанных государственных программ", — добавили в НАПК.

Другие социальные выплаты и субсидии считаются доходом только в случае их монетизации.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша". С 2025 года денежная компенсация стоимости помощи "Пакет малыша" станет постоянной программой. Она назначается, если обращение за ней поступило не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

А 2 января заместитель министра обороны Сергей Мельник анонсировал, что в 2025 году в Украине военнослужащие, которые проходят лечение, будут получать "Пакет раненого".