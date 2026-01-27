Українці мають декларувати "єПідтримку", "Національний кешбек" та навіть "Пакунок малюка", — НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило публічним службовцям, які скористалися державною допомогою та отримали кошти від зазначених програм, що згідно з нормами чинного законодавства, ця категорія допомоги підлягає обов’язковому декларуванню.

В НАЗК зазначили, що державні програми соціальної підтримки стали "важливим інструментом допомоги громадянам у різних життєвих ситуаціях". Проте отримання таких виплат має свої особливості, зокрема в частині їх декларування.

Там зауважили, що державна програма "єПідтримка" була започаткована наприкінці 2021 року з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав від пандемії COVID-19. Однак, з березня 2022 року програма "єПідтримка" була переорієнтована на допомогу людям, які втратили роботу через повномасштабне вторгнення росіян. Вона передбачає отримання певними категоріями людей 6,5 тис. грн. На відміну від "ковідної тисячі", які надавалися виключно в безготівковій формі, і які неможливо було монетизувати, ці кошти не мають обмежень на використання — їх можна знімати готівкою або переказувати на інші рахунки. Для цілей декларування ці гроші є доходом та потребують відображення в декларації.

"Кошти, отримані в межах програм "Кешбек "Зроблено в Україні" ("Національний кешбек"), "єПідтримка", "Зимова Підтримка", зазначаються в розділі 11 "Доходи, в тому числі подарунки" декларації.

При виборі необхідного виду доходу ("єПідтримка", "Зимова підтримка", "Національний кешбек "Зроблено в Україні") дані про джерело заповнюються автоматично", - йдеться у заяві.

Також у НАЗК згадали про одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка" (Baby-box). Зазначена виплата відображається в декларації лише у разі їх монетизації, тобто отримання у грошовій формі.

"Важливо: в розділі 12.1 декларант має вказати дані про банк, де відкрита картка для соціальних виплат в межах зазначених державних програм", — додали у НАЗК.

Інші соціальні виплати та субсидії вважаються доходом лише у разі їх монетизації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка". З 2025 року грошова компенсація вартості допомоги "Пакунок малюка" стане постійною програмою. Вона призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

А 2 січня заступник міністра оборони Сергій Мельник анонсував, що у 2025 році в Україні військовослужбовців, які проходять лікування, будуть отримувати "Пакунок пораненого".