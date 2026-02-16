Уряд змінив відсотки "Національного кешбеку": оновлені правила діятимуть з 1 березня

З 1 березня відсотки за програмою "Національний кешбек" будуть відрізнятися для різних категорій товарів залежно від того, наскільки вони відчувають тиск імпорту. Більшим буде кешбек, зокрема, за сири та деякі види макаронних виробів.

Про оновлену модель програми "Національний кешбек" повідомляє 16 лютого пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Чинні правила (10% кешбеку за всі товари програми) діятиміть до 28 лютого, а з 1 березня залежно від категорії товару нараховуватиметься вже 5% чи 15%.

За новим підходом кешбек на карти українців надходитиме таким чином:

15% — за споживчі товари українського виробництва категорій, де частка імпорту в споживчому кошику вища за 35% (це зокрема косметика, засоби гігієни, побутова хімія, твоари для дому та ремонту, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин тощо, а з продуктів — тверді та м'які сири й певні види макаронних виробів і круп);

5% — за українські товари категорій, де імпорту в споживчому кошику менше, ніж 35% (солодощі й кондитерські вироби, безалкогольні напої, товари в аптеках, снеки, консервація, овочі, фрукти, риба, м'ясо та морепродукти, молочні продукти крім сирів, соуси та приправи, яйця, олія, заморожені продукти, борошно, хліб і свіжа випічка, товари для саду та городу тощо).

Відео дня

В Міністерстві розповіли, що до програми "Національний кешбек" за півтора роки долучилися 4,9 млн українців, а українських товарів було придбано на понад 63 млрд грн.

"З 1 березня ми переходимо до більш точного та гнучкого підходу: диференційований кешбек дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами — без збільшення загального бюджету програми. Водночас ми зберігаємо право і надалі калібрувати програми відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку", — сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

З ритейлерами, виробниками та банками до 1 березня Мінекономіки проведе роз'яснювальну роботу щодо новолених правил.

Нарахування, як і раніше, надходитимуть на обрану в "Дії" карту "Національний кешбек". Суму нарахувань також можна буде перевіряти в застосунку.

"Національний кешбек": як приєднатися й на що можна витратити

У відомстві нагадали, що витратити нараховані за програмою "Національний кешбек" кошти можна на:

комунальні послуги;

послуги пошти;

продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби, зроблені в Україні;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність (донати для ЗСУ та інші цілі).

З'ясувати, чи бере товар участь у програмі, можна на сайті "Зроблено в Україні" чи просканувавши штрихкод у застосунку "Дія".

Для участі в програмі "Національний кешбек" потрібно зареєструватися в "Дії", обрати один із банків-учасників програми та відкрити в ньому відповідку картку, давши згоду на обробку транзакцій.

Нагадаємо, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев анонсував зміни в програмі "Національний кешбек" в інтерв'ю 13 січня. Він зазначав, що від тиску імпорту страджає зокрема молочна продукція українського виробництва.

Національне агентство з питань запобігання корупції 27 січня повідомляло, що українці повинні декларувати "єПідтримку", "Національний кешбек" та "Пакунок малюка".