В уряді анонсували зміни в програмі "Національний кешбек": чого очікувати українцям

Кабмін планує підвищити відсоток виплат за програмою "Національний кешбек" на окремі групи товарів, які відчувають високий тиск імпорту. За словами міністра економіки Олексія Соболева, йдеться зокрема про молочну продукцію.

Про плани уряду щодо програми "Національний кешбек" міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев розповів в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 13 січня. За його словами, програму хочуть модифікувати, щоб дати більше переваг українським товарам перед імпортними.

"Наприклад, до нас звернулися виробники молочної продукції з пропозицією підвищити відсоток кешбеку за покупку твердих сирів, оскільки в цій категорії відчувають найбільший тиск імпорту. І одночасно знизити або взагалі відмовитися від кешбека на деякі інші найменування своїх товарів, де імпорт не становить загрози. Це стало б додатковим аргументом у конкурентній боротьбі за нашого споживача", — пояснив урядовець.

В Мінекономіки порахували, що за час дії програми "Національний кешбек" частка українських товарів у середньостатистичному чеку збільшилася з 65% до 75%, а також згідно з підрахунками MasterCard в Україні стало на 14% більше безготівкових розрахунків у ритейлі.

За даними уряду, в програмі беруть участь 8,2 млн громадян, 400 000 товарів виробництва України та майже 2 000 виробників.

"Національний кешбек" у 2026 році: що відомо

Олексій Соболев зазначив, що у 2025 році на "Національний кешбек" було спрямовано 5,7 млрд грн, а цьогоріч суми очікуються менші.

"Плануємо модифікувати програму в такий спосіб, щоб створити більше попиту на українські товари з боку приватних споживачів коштом зменшення імпорту", — сказав голова Мінекономіки.

Нагадаємо, 24 листопада 2025 року ЗМІ з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1510 писали, що нарахування коштів за програмою "Національний кешбек" офіційно планується завершити з травня 2026 року, проте в разі дефіциту фінансування виплати можуть припинитися раніше.

В Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України того ж дня спростували закриття програми "Національний кешбек" та запевнили, що відповідні документи не готувалися та не розглядалися.