ЗМІ повідомили про закриття програми "Національний кешбек": у Мінекономіки відреагували

Інформація про те, що уряд планує поступово згортати програму "Національний кешбек" через обмежені можливості державного бюджету, не відповідає дійсності.

"Національний кешбек" продовжує роботу в штатному режимі, заявили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Відомство не готувало і не розглядало документи, що передбачають припинення роботи цієї програми у 2026 році.

"Оприлюднена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності. Цитовані зміни в нормативних актах, про які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням щодо скорочення фінансування або згортання програми", — пояснили в міністерстві.

У Мінекономіки пообіцяли, що в разі будь-яких рішень, що можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно і в повному обсязі.

"Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі. Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників, — підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, вранці у ЗМІ з'явилася інформація про згортання "Національного кешбеку". Нібито подальша доля програми безпосередньо залежить від фінансових можливостей держави: або вона завершиться в травні 2026 року, або її згорнуть достроково — вже із січня.

Раніше повідомлялося, що з 22 листопада в Україні оновлено перелік видатків за програмою "Національний кешбек" у зв'язку із "Зимовою підтримкою" — зміни діятимуть до 30 червня 2026 року.

