СМИ сообщили о закрытии программы "Национальный кэшбек": в Минэкономики отреагировали

Информация о том, что правительство планирует постепенно сворачивать программу "Национальный кэшбек" из-за ограниченных возможностей государственного бюджета, не соответствует действительности.

"Национальный кэшбек" продолжает работу в штатном режиме, заявили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ведомство не готовило и не рассматривало документы, предусматривающие прекращение работы этой программы в 2026 году.

"Обнародованная в СМИ информация не соответствует действительности. Цитируемые изменения в нормативных актах, отмечаемых СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы", – объяснили в министерстве.

В Минэкономики пообещали, что в случае любых решений, которые могут влиять на работу программы, общественность будет информирована заблаговременно и в полном объеме.

"В настоящее время программа продолжается, а все процессы работают в обычном режиме. В частности, идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками, обновление списков производителей, – подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром в СМИ появилась информация о сворачивании "Национального кэшбека". Якобы дальнейшая судьба программы напрямую зависит от финансовых возможностей государства: либо она завершится в мае 2026 года, либо ее свернут досрочно — уже с января.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября в Украине обновлен перечень расходов по программе "Национальный кэшбек" в связи с "Зимней поддержкой" — изменения будут действовать до 30 июня 2026 года.

Также мы писали, почему "Национальный кэшбэк" не стимулирует покупку украинского, и что предлагают экономисты.