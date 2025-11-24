Правительство закрывает программу "Национальный кэшбек": когда украинцам перестанут поступать выплаты

Правительство планирует постепенно сворачивать программу "Национальный кэшбек" из-за ограниченных возможностей государственного бюджета. Если финансирование не будет обеспечено, выплаты гражданам могут прекратиться уже с 1 января 2026 года.

Как говорится в постановлении Кабинета министров №1510, начисление средств в рамках программы "Национальный кэшбек" официально планируют завершить с мая 2026 года. В то же время в документе указано: в случае дефицита бюджетных ресурсов программу могут свернуть раньше — уже с начала следующего года.

Согласно тексту постановления, речь идет и о выплатах за последний месяц действия программы. Так, перечисление кэшбека, начисленного за декабрь 2025 года, должно состояться в феврале 2026 года, но только при условии наличия соответствующего финансирования в государственном бюджете.

В случае, если средств в бюджете не хватит, правительство предусматривает другой сценарий: начисление кэшбека прекращается с 1 января 2026 года, а выплаты за декабрь 2025 года не осуществляются вообще. То есть граждане, которые будут рассчитывать на возмещение за последний месяц года, могут его не получить.

Отдельно в постановлении указано, что даже при условии наличия средств, программа не будет работать бессрочно. Планируется, что с 1 мая 2026 года начисление кэшбека будет полностью остановлено, независимо от бюджетной ситуации.

В целом, дальнейшая судьба "Национального кэшбека" напрямую зависит от финансовых возможностей государства: либо программа завершится в мае 2026 года, либо ее свернут досрочно — уже с января.

Стоит напомнить, что с 22 ноября в Украине обновлен перечень расходов по программе "Национальный кэшбек" в связи с "Зимней поддержкой" — изменения будут действовать до 30 июня 2026 года. Из перечня исключили мобильную связь, кинотеатры и заведения питания. Теперь средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, продукты питания, лекарства, книги и благотворительность, в частности донаты для ВСУ.

6 ноября Фокус писал, что в Украине приостановили выплаты по программе "Национальный кэшбек" на два месяца. По данным источников в Министерстве финансов, задержки связаны с недостатком финансирования, однако в ведомстве заверили, что средства вскоре будут перечислены.